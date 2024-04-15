Роспропаганда распространяет новый фейк по эвакуации гражданских из Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации

Роспропаганда распространяет новый фейк по эвакуации гражданских из Часового Яра

Роспропаганда распространяет новый фейк по эвакуации гражданских из Часового Яра
Читати українською
Источник:  Центр стратегических коммуникаций

Пропагандистские СМИ распространяют фейк о том, что ВСУ якобы препятствуют эвакуации гражданских, чтобы замедлить наступление российских войск на Часов Яр.

Что известно о новом фейке по эвакуации гражданских из Часового Яра

На самом же деле местные власти призывают гражданских эвакуироваться из опасных зон.

Правда: заявления пропаганды о том, что гражданские не выпускают из Часового Яра, не соответствуют действительности. Напротив, местные власти их призывают и поощряют воспользоваться имеющимися возможностями для эвакуации, говорится в сообщении.

По словам начальника Часовоярской МВА Сергея Чауса, «основным аргументом для эвакуации из города есть разрушение жилья.

В последние недели мы фактически видели небольшое усиление эвакуации. Ежедневно не менялось: один-два, максимум три человека, но фактически каждый день люди уезжали… К сожалению, основным аргументом для эвакуации является разрушение жилья, — сказал он.

оккупанты получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая

Сырский отчитался о работе на очень важном направлении.

Враг также сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода на канал Северский Донец — Донбасс, овладение населенным пунктом Часов Яр, создание условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию.

По информации Главкома, отдельные группы пехоты окупантов, используя численное преимущество и разнообразные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, вышли в микрорайон «Новый», но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Часов Яр остается под контролем ВСУ — Главнокомандующий Сырский
Александр Сырский
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Часов Яр и Селидово. Есть погибшие и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Часов Яр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая
Александр Сырский
Войска РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?