Роспропаганда распространяет новый фейк по эвакуации гражданских из Часового Яра

Пропагандистские СМИ распространяют фейк о том, что ВСУ якобы препятствуют эвакуации гражданских, чтобы замедлить наступление российских войск на Часов Яр.
Что известно о новом фейке по эвакуации гражданских из Часового Яра
На самом же деле местные власти призывают гражданских эвакуироваться из опасных зон.
По словам начальника Часовоярской МВА Сергея Чауса, «основным аргументом для эвакуации из города есть разрушение жилья.
оккупанты получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая
Сырский отчитался о работе на очень важном направлении.
Враг также сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода на канал Северский Донец — Донбасс, овладение населенным пунктом Часов Яр, создание условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию.
По информации Главкома, отдельные группы пехоты окупантов, используя численное преимущество и разнообразные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, вышли в микрорайон «Новый», но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.
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