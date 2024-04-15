Роспропаганда распространяет новый фейк по эвакуации гражданских из Часового Яра

Пропагандистские СМИ распространяют фейк о том, что ВСУ якобы препятствуют эвакуации гражданских, чтобы замедлить наступление российских войск на Часов Яр.

Что известно о новом фейке по эвакуации гражданских из Часового Яра

На самом же деле местные власти призывают гражданских эвакуироваться из опасных зон.

Правда: заявления пропаганды о том, что гражданские не выпускают из Часового Яра, не соответствуют действительности. Напротив, местные власти их призывают и поощряют воспользоваться имеющимися возможностями для эвакуации, говорится в сообщении. Поделиться

По словам начальника Часовоярской МВА Сергея Чауса, «основным аргументом для эвакуации из города есть разрушение жилья.

В последние недели мы фактически видели небольшое усиление эвакуации. Ежедневно не менялось: один-два, максимум три человека, но фактически каждый день люди уезжали… К сожалению, основным аргументом для эвакуации является разрушение жилья, — сказал он. Поделиться

оккупанты получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая

Сырский отчитался о работе на очень важном направлении.

Враг также сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода на канал Северский Донец — Донбасс, овладение населенным пунктом Часов Яр, создание условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию.

По информации Главкома, отдельные группы пехоты окупантов, используя численное преимущество и разнообразные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, вышли в микрорайон «Новый», но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.