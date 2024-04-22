Майдан-3 продолжается. Буданов описал механизм российской спецоперации

И будет использовать дальше. Вместе с тем, замедлился, но не остановился. И мы все равно разными путями пробиваем и стараемся. И получаем результаты. И в этом вопросе тоже. Но это тяжело, и Россия будет использовать этот фактор влияния на наш социум, – предупредил шеф украинской разведки.