Шеф украинской разведки Кирилл Буданов напоминает, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин до сих пор не отказался от идеи победить Украину на информационном фронте. Кремль до сих пор тратит на это сумасшедшие деньги.
На каком этапе находится "Майдан-3"
По словам главы ГУР МОУ, российская спецоперация не просто продолжается, но даже продвигается.
Кирилл Буданов не раскрыл подробностей и отметил, что это вопрос, касающийся государственной тайны.
Шеф разведки также ответил на вопрос журналистов, наблюдается ли вообще активизация каких-либо пророссийских сил в Украине.
Почему в последнее время замедлился процесс обмена пленными
По словам главы ГУР МОУ, он не может отрицать этот факт.
Кирилл Буданов подтвердил, что на торможение этого процесса также влияет Майдан-3, ведь команда диктатора Путина активно использует все возможные факторы для создания социального напряжения.
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