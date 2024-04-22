Майдан-3 продолжается. Буданов описал механизм российской спецоперации
Категория
Украина
Дата публикации

Майдан-3 продолжается. Буданов описал механизм российской спецоперации

Кирилл Буданов
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Источник:  ВВС News Украина

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов напоминает, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин до сих пор не отказался от идеи победить Украину на информационном фронте. Кремль до сих пор тратит на это сумасшедшие деньги.

На каком этапе находится "Майдан-3"

По словам главы ГУР МОУ, российская спецоперация не просто продолжается, но даже продвигается.

Кирилл Буданов не раскрыл подробностей и отметил, что это вопрос, касающийся государственной тайны.

Шеф разведки также ответил на вопрос журналистов, наблюдается ли вообще активизация каких-либо пророссийских сил в Украине.

Они (россияне – ред.) ясно понимают, что чисто пророссийские силы сейчас не смогут функционировать. Поэтому они камуфлируют это под разного рода деятельность, под разные вопросы социальной напряженности. И это не будет выглядеть (и в их планах это четко описано), оно не должно выглядеть как пророссийская позиция. Нет. Абсолютно нет.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

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По словам главы ГУР МОУ, он не может отрицать этот факт.

Кирилл Буданов подтвердил, что на торможение этого процесса также влияет Майдан-3, ведь команда диктатора Путина активно использует все возможные факторы для создания социального напряжения.

И будет использовать дальше. Вместе с тем, замедлился, но не остановился. И мы все равно разными путями пробиваем и стараемся. И получаем результаты. И в этом вопросе тоже. Но это тяжело, и Россия будет использовать этот фактор влияния на наш социум, – предупредил шеф украинской разведки.

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