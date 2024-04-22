Майдан-3 триває. Буданов описав механізм російської спецоперації
Категорія
Україна
Дата публікації

Майдан-3 триває. Буданов описав механізм російської спецоперації

Кирило Буданов
Джерело:  ВВС News Україна

Шеф української розвідки Кирило Буданов нагадує про те, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін досі не відмовився від ідеї перемогти Україну на інформаційному фронті. Кремль досі витрачає на це шалені кошти.

На якому етапі наразі знаходиться “Майдан-3”

За словами очільника ГУР МОУ, російська спецоперація не просто триває, а й навіть просувається.

Кирило Буданов не розкрив подробиць та зазначив, що це питання яке стосується державної таємниці.

Шеф розвідки також відповів на запитання журналістів, чи взагалі спостерігається активізація якихось проросійських сил в Україні.

Вони (росіяни — ред.) чітко розуміють, що суто проросійські сили зараз не зможуть функціонувати. Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати (і в їхніх планах це чітко описано), воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні. Абсолютно ні,

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

Чому останнім часом уповільнився процес обміну полоненими

За словами очільника ГУР МОУ, він не може заперечувати цей факт.

Кирило Буданов підтвердив, що на гальмування цього процесу також впливає "Майдан-3", адже команда диктатора Путіна активно використовує всі можливі фактори для створення соціальної напруги.

І буде використовувати далі. Разом з тим уповільнився, але не зупинився. І ми все одно різними шляхами пробиваємо і намагаємося. І здобуваємо результати. І в цьому питанні так само. Але це важко, і Росія буде використовувати цей фактор впливу на наш соціум, — попередив шеф української розвідки.

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