Майдан-3 триває. Буданов описав механізм російської спецоперації

Шеф української розвідки Кирило Буданов нагадує про те, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін досі не відмовився від ідеї перемогти Україну на інформаційному фронті. Кремль досі витрачає на це шалені кошти.
На якому етапі наразі знаходиться “Майдан-3”
За словами очільника ГУР МОУ, російська спецоперація не просто триває, а й навіть просувається.
Кирило Буданов не розкрив подробиць та зазначив, що це питання яке стосується державної таємниці.
Шеф розвідки також відповів на запитання журналістів, чи взагалі спостерігається активізація якихось проросійських сил в Україні.
Чому останнім часом уповільнився процес обміну полоненими
За словами очільника ГУР МОУ, він не може заперечувати цей факт.
Кирило Буданов підтвердив, що на гальмування цього процесу також впливає "Майдан-3", адже команда диктатора Путіна активно використовує всі можливі фактори для створення соціальної напруги.
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