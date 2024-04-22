Майдан-3 триває. Буданов описав механізм російської спецоперації

І буде використовувати далі. Разом з тим уповільнився, але не зупинився. І ми все одно різними шляхами пробиваємо і намагаємося. І здобуваємо результати. І в цьому питанні так само. Але це важко, і Росія буде використовувати цей фактор впливу на наш соціум, — попередив шеф української розвідки.