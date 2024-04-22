Чи може Росія знову розпочати наступ на Київ — думка Буданова

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що припущення про повторний наступ росіян на Київ є безпідставними.
Чи може Росія знову розпочати наступ на Київ
Станом на зараз безпосередньої загрози для Києва немає, хоч чутки про те, що РФ нібито планує новий наступ, посилюються.
Як нагадала інтерв'юерка, директор ЦРУ Вільям Бернс розповідав, що приїжджав напередодні російського вторгнення в Київ і передавав інформацію про плани росіян, в тому числі щодо висадки в Гостомелі російського десанту. Бернс розповів, що Зеленський вважав цю інформацію бездоказовою і не вірив в це, що Путін аж настільки божевільний.
При цьому він підтвердив, що українська розвідка мала цю інформацію теж. Він нагадав, що ГУР напередодні вторгнення РФ заявляло, що ситуація загрозлива та показало ймовірний розвиток подій. Інші деталі цієї історії Буданов відмовився коментувати.
Що відомо про загрозу наступу на Київ
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наземна операція з участю західних військ в Україні може бути потрібною "в якийсь момент". Таким чином він підтвердив свою заяву щодо можливого розміщення військ Заходу на території нашої держави. Він також заговорив про ймовірність наступу на Київ.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував заяви про те, що російські окупаційні війська можуть спробувати знову спробувати наступати на Київ.
Генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Київ має три лінії оборони.
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