За інформацією аналітиків з Центру протидії дезінформації при РНБО, наразі кремлівська пропаганда активно поширює дезінформацію про нібито підготовку злочинної армії РФ до нового наступу на Київ.
Кремлівська пропаганда лякає новим наступом окупантів на Київ
Зазначається, що поширювана кремлівськими пропагандистами інформація не відповідає дійсності.
Вона вигадана, і є складовою російської дезінформаційної кампанії, метою якої є посіяти паніку в Україні.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За інформацією заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, окупаційна армія РФ не може прорвати оборону ЗСУ в районі Авдіївки, однак продовжує спроби наступу поблизу Орлівки і несе шалені втрати.
Він підкреслив, що в районі Орлівки окупаційна армія РФ зазнає найбільших втрат на Авдіївському напрямку та все одно не досягає ніяких результатів.
При цьому керівник пресцентру ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій спростував поширювану інформацію про відсутність в ЗСУ потужних ліній оборони в районі Авдіївки та оприлюднив відповідні фото.
За словами Лиховія, значною мірою укріплення вже споруджені. Частково (трохи далі від передової) їх ще будують. Залежно від лінії, це роблять ОВА (обласні адміністрації), цивільні підрядники - будівельні компанії; ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту); інженерні частини Сил підтримки ЗСУ, інженерні підрозділи механізованих і мотопіхотних бригад.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-