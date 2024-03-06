За інформацією аналітиків з Центру протидії дезінформації при РНБО, наразі кремлівська пропаганда активно поширює дезінформацію про нібито підготовку злочинної армії РФ до нового наступу на Київ.

Кремлівська пропаганда лякає новим наступом окупантів на Київ

Фіксуються чергові вкиди ворога про наступ на Київ і "вирубку лісів у Білорусі для цього", які поширюють також "українські блогери", які втекли з України, - йдеться у повідомленні аналітиків ЦПД. Поширити

Зазначається, що поширювана кремлівськими пропагандистами інформація не відповідає дійсності.

Вона вигадана, і є складовою російської дезінформаційної кампанії, метою якої є посіяти паніку в Україні.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За інформацією заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, окупаційна армія РФ не може прорвати оборону ЗСУ в районі Авдіївки, однак продовжує спроби наступу поблизу Орлівки і несе шалені втрати.

Поки що продавити лінію оборони на Авдіївському напрямку ворог не може. Але пробують наступати постійно, і намагаються просунутись хоч трохи там, де це можливо, - зазначає Жорін. Поширити

Він підкреслив, що в районі Орлівки окупаційна армія РФ зазнає найбільших втрат на Авдіївському напрямку та все одно не досягає ніяких результатів.

При цьому керівник пресцентру ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій спростував поширювану інформацію про відсутність в ЗСУ потужних ліній оборони в районі Авдіївки та оприлюднив відповідні фото.

За словами Лиховія, значною мірою укріплення вже споруджені. Частково (трохи далі від передової) їх ще будують. Залежно від лінії, це роблять ОВА (обласні адміністрації), цивільні підрядники - будівельні компанії; ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту); інженерні частини Сил підтримки ЗСУ, інженерні підрозділи механізованих і мотопіхотних бригад.