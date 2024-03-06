По информации аналитиков из Центра противодействия дезинформации при СНБО, в настоящее время кремлевская пропаганда активно распространяет дезинформацию о якобы подготовке преступной армии РФ к новому наступлению на Киев.

Кремлевская пропаганда пугает новым наступлением окупантов на Киев

Фиксируются очередные вбросы врага о наступлении на Киев и "вырубку лесов в Беларуси для этого", которые распространяют также сбежавшие из Украины "украинские блоггеры", - говорится в сообщении аналитиков ЦПИ. Поделиться

Отмечается, что распространяемая кремлевскими пропагандистами информация не соответствует действительности.

Она придумана и является составной частью российской дезинформационной кампании, целью которой является посеять панику в Украине.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По информации заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, оккупационная армия РФ не может прорвать оборону ВСУ в районе Авдеевки, однако продолжает попытки наступления вблизи Орловки и несет безумные потери.

Пока продавить линию обороны на Авдеевском направлении враг не может. Но пробуют наступать постоянно, и пытаются продвинуться хоть чуть-чуть там, где это возможно, - отмечает Жорин. Поделиться

Он подчеркнул, что в районе Орловки оккупационная армия РФ терпит наибольшие потери на Авдеевском направлении и все равно не достигает никаких результатов.

При этом руководитель прессцентра ОСУВ Таврия Дмитрий Лиховой опроверг распространяемую информацию об отсутствии в ВСУ мощных линий обороны в районе Авдеевки и обнародовал соответствующие фото.

По словам Лиховия, в значительной степени укрепления уже построены. Частично (чуть дальше передовой) их еще строят. В зависимости от линии, это делают ОВА (областные администрации), гражданские подрядчики – строительные компании; ГОСТ (Государственная специальная служба транспорта); инженерные части Сил поддержки ВСУ, инженерные подразделения механизированных и мотопехотных бригад.