Может ли Россия снова начать наступление на Киев — мнение Буданова

Может ли Россия снова начать наступление на Киев

По состоянию на сегодняшний день непосредственной угрозы для Киева нет, хотя слухи о том, что РФ якобы планирует новое наступление, усиливаются.

По состоянию на данный момент (угрозы для Киева) — абсолютно нет, — заявил Буданов. Поделиться

Как напомнила интервьюер, директор ЦРУ Уильям Бернс рассказывал, что приезжал накануне российского вторжения в Киев и передавал информацию о планах россиян, в том числе о высадке в Гостомеле российского десанта. Бернс рассказал, что Зеленский считал эту информацию бездоказательной и не верил в это, что Путин настолько сумасшедший.

Я очень уважаю господина Бернса. Лично его знаю. В принципе, горжусь этим знакомством моим. И я думаю, что это не было бы корректно публично комментировать его высказывания. Так же, я думаю, что он не согласился бы сделать то же самое, если бы вы его спросили обо мне. Он свою позицию высказал. Вы можете воспринимать ее или не воспринимать. Это ваше личное дело, — отметил Буданов.

При этом он подтвердил, что украинская разведка располагала этой информацией тоже. Он напомнил, что ГУР накануне вторжения РФ заявляло, что ситуация угрожающая и показала вероятное развитие событий. Остальные детали этой истории Буданов отказался комментировать.

Что известно об угрозе наступления на Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наземная операция с участием западных войск в Украине может потребоваться "в какой-то момент". Таким образом, он подтвердил свое заявление о возможном размещении войск Запада на территории нашего государства. Он также заговорил о вероятности наступления на Киев.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления о том, что российские оккупационные войска могут попытаться снова попытаться наступать на Киев.

Вы сами сказали, что это его предположение. Допущений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но ведь этого по факту нет, — сказал Буданов. Поделиться

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Киев имеет три линии обороны.