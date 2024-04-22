Может ли Россия снова начать наступление на Киев — мнение Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Может ли Россия снова начать наступление на Киев — мнение Буданова

Буданов
Читати українською
Источник:  ВВС News Украина

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что предположения о повторном наступлении россиян на Киев безосновательны.

Может ли Россия снова начать наступление на Киев

По состоянию на сегодняшний день непосредственной угрозы для Киева нет, хотя слухи о том, что РФ якобы планирует новое наступление, усиливаются.

По состоянию на данный момент (угрозы для Киева) — абсолютно нет, — заявил Буданов.

Как напомнила интервьюер, директор ЦРУ Уильям Бернс рассказывал, что приезжал накануне российского вторжения в Киев и передавал информацию о планах россиян, в том числе о высадке в Гостомеле российского десанта. Бернс рассказал, что Зеленский считал эту информацию бездоказательной и не верил в это, что Путин настолько сумасшедший.

Я очень уважаю господина Бернса. Лично его знаю. В принципе, горжусь этим знакомством моим. И я думаю, что это не было бы корректно публично комментировать его высказывания. Так же, я думаю, что он не согласился бы сделать то же самое, если бы вы его спросили обо мне. Он свою позицию высказал. Вы можете воспринимать ее или не воспринимать. Это ваше личное дело, — отметил Буданов.

При этом он подтвердил, что украинская разведка располагала этой информацией тоже. Он напомнил, что ГУР накануне вторжения РФ заявляло, что ситуация угрожающая и показала вероятное развитие событий. Остальные детали этой истории Буданов отказался комментировать.

Что известно об угрозе наступления на Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наземная операция с участием западных войск в Украине может потребоваться "в какой-то момент". Таким образом, он подтвердил свое заявление о возможном размещении войск Запада на территории нашего государства. Он также заговорил о вероятности наступления на Киев.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления о том, что российские оккупационные войска могут попытаться снова попытаться наступать на Киев.

Вы сами сказали, что это его предположение. Допущений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но ведь этого по факту нет, — сказал Буданов.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Киев имеет три линии обороны.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пропаганда РФ распространяет фейки о новом наступлении армии РФ на Киев
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кто помог сорвать наступление РФ на Киев. Буданов раскрыл новые детали
Кирилл Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов оценил заявления Макрона о наступлении армии РФ в Киев
Кирилл Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?