Может ли Россия снова начать наступление на Киев — мнение Буданова

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что предположения о повторном наступлении россиян на Киев безосновательны.
Может ли Россия снова начать наступление на Киев
По состоянию на сегодняшний день непосредственной угрозы для Киева нет, хотя слухи о том, что РФ якобы планирует новое наступление, усиливаются.
Как напомнила интервьюер, директор ЦРУ Уильям Бернс рассказывал, что приезжал накануне российского вторжения в Киев и передавал информацию о планах россиян, в том числе о высадке в Гостомеле российского десанта. Бернс рассказал, что Зеленский считал эту информацию бездоказательной и не верил в это, что Путин настолько сумасшедший.
При этом он подтвердил, что украинская разведка располагала этой информацией тоже. Он напомнил, что ГУР накануне вторжения РФ заявляло, что ситуация угрожающая и показала вероятное развитие событий. Остальные детали этой истории Буданов отказался комментировать.
Что известно об угрозе наступления на Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наземная операция с участием западных войск в Украине может потребоваться "в какой-то момент". Таким образом, он подтвердил свое заявление о возможном размещении войск Запада на территории нашего государства. Он также заговорил о вероятности наступления на Киев.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления о том, что российские оккупационные войска могут попытаться снова попытаться наступать на Киев.
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Киев имеет три линии обороны.
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