Яким буде фінал війни Росії проти України — новий прогноз Буданова

На переконання очільника ГУР МОУ Кирила Буданова, Україна не програє війну проти Росії, однак це буде важкий шлях.

Україна має всі шанси розгромити РФ на полі бою

Шеф розвідки звертає увагу на те, що станом на сьогодні немає підстав для того, щоб боятися стратегічного програшу України.

Так, якщо говорити, що все буде йти погано — ну, цілком зрозуміло, що і результат буде поганий. Проте, якщо підуть зміни на краще — а підстави вважати, що так буде, все ще є. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

Кирило Буданов не приховує той факт, що на фронті є чимало проблем, однак тут важливо розуміти, що вони з’явилися не вчора й мають системний характер.

Попри все, важливо пам’ятати, що Україна досі існує й упевнено рухається до перемоги.

Як може завершитися війна РФ проти України

Очільник ГУР переконаний у тому, що рано чи пізно ЗСУ розгромлять російську армію на полі бою та вийдуть на кордони 1991 року — це і буде офіційним завершенням війни.

Однак він також припускає, що Москва ніколи не відмовиться від ідеї знищення нашої нації, тому конфлікти та війни з РФ можуть періодично повторюватися.