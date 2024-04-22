Каким будет финал войны России против Украины — новый прогноз Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Каким будет финал войны России против Украины — новый прогноз Буданова

Кирилл Буданов
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Источник:  ВВС News Украина

По мнению главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, Украина не проиграет войну против России, однако это будет трудный путь.

У Украины есть все шансы разгромить РФ на поле боя

Шеф разведки обращает внимание на то, что на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы бояться стратегического проигрыша Украины.

Да, если говорить, что все будет идти плохо — ну вполне понятно, что и результат будет плохой. Однако, если пойдут изменения к лучшему — а основания полагать, что так будет, все еще есть.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

Кирилл Буданов не скрывает тот факт, что на фронте есть немало проблем, однако здесь важно понимать, что они появились не вчера и носят системный характер.

Несмотря на все, важно помнить, что Украина до сих пор существует и уверенно движется к победе.

Как может завершиться война РФ против Украины

Руководитель ГУР убежден в том, что рано или поздно ВСУ разгромят российскую армию на поле боя и выйдут на границы 1991 года — это и будет официальным завершением войны.

Однако он также предполагает, что Москва никогда не откажется от идеи уничтожения нашей нации, потому конфликты и войны с РФ могут периодически повторяться.

Она (война — ред.) завершится. Она завершится на этом. То, что у нас будет определенный промежуток времени — возможно, большой. Напряженная ситуация на границах после этого? Будет. Но фактически война завершится… Поэтому этот конфликт будет появляться, затихать, снова появляться и так далее. Посмотрите на нашу историю. Мы с Российской Федерацией, Российской империей, Московским царством и тому подобную всю жизнь то миримся, то воюем. Мы не сможем изменить ход истории в будущем.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

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