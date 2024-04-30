Мільйони для ГУР. Гурт ТНМК зібрав шалену суму для українських розвідників

Відомий український гурт “ТНМК” став учасником проєкту “Катери для ГУР”, зібравши для Головного управління розвідки понад 2 мільйони гривень.

“ТНМК” зробив черговий внесок у перемогу України

Кошти від українських музикантів отримав підрозділ ГУР МО України, який спеціалізується на морських та річкових операціях.

Що важливо розуміти, йдеться про 2 014 960 гривень на придбання бойових катерів.

«Танок на майдані Конґо» зміг зібрати цю шалену суму під час благодійного туру Європою, який відбувся у межах проєкту «Катери для ГУР»

Українські розвідники звертають увагу на те, що волонтерську ініціативу «Катери для ГУР» організував Благодійний фонд Діани Подолянчук.

Завдяки внескам українців, акціям музикантів, блогерів, підприємців великий збір у 15 мільйонів гривень на придбання розвідникам плавзасобів закрито!

Дякуємо кожному, хто підтримав проєкт і підсилив розвідників! Дякуємо усім громадянам, хто продовжує допомагати українському війську! Разом ― сила! Слава Україні! — йдеться в заяві ГУР. Поширити

Буданов обіцяє українцям остаточне знищення Кримського мосту

Як заявив нещодавно шеф української розвідники Кирило Буданов, незаконно побудований Кримський міст досі залишається ціллю для України, тому він обов’язково буде знищений.

Глава ГУР звертає увагу на те, що російські загарбники намагаються тримати посилену оборону мосту, однак ГУР та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.

Метою залишається Кримський міст. Міст посилено охороняють і захищають. Але всі над цим працюють. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

Що також цікаво, нещодавно західні журналісти дізналися, що ГУР планує знищити Керченський міст протягом першої половини 2024 року.