Безпілотники ГУР атакували ще два НПЗ у Рязанській та Воронезькій областях РФ — джерела
Категорія
Події
Дата публікації

Безпілотники ГУР атакували ще два НПЗ у Рязанській та Воронезькій областях РФ — джерела

пожежа
Джерело:  online.ua

У ніч на 1 травня Рязанський нафтопереробний завод та НПЗ у Воронезькій області уразили безпілотники ГУР МО України. Про це повідомляє online.ua з посиланням на власні джерела в українській розвідці.

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Про факт атаки першими заявили губернатор Рязанської області Павло Малков та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За словами місцевих мешканців, дрони влучили у НПЗ близько 03:00. Спочатку люди почули гучний гул, а потім прогриміли два вибухи.

Російська влада досі приховує кількість БПЛА, які долетіли до ворожих НПЗ, однак продовжує запевняти, що частину з них вдалося збити.

Варто звернути увагу на те, що Рязанський нафтопереробний завод знаходиться під контролем НК "Роснафти". Більшість продуктів нафтопереробки експортується.

Ба більше, вказано, що це третій за потужністю серед російських НПЗ, який може переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти на рік.

ГУР та СБУ за лічені місяці залишили Росію без бензину

Видання Politico проаналізувало результати атак ГУР та СБУ на російські НПЗ та дійшло висновку, що українські сили досягли неймовірних успіхів.

Унаслідок системних уражень російських НПЗ, ціни на дизельне пальне для російських споживачів злетіли майже на 10% лише за останній тиждень. Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20% з початку року, оскільки постачання скорочуються, і дедалі більше підприємств змушені призупиняти виробництво, — пише видання.

Окрім того, наголошується, що країна-агресорка РФ скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму.

ГУР та СБУ добилися того, що Росія — найбільша нафтова держава світу — залишилася без бензину на тлі війни проти України.

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