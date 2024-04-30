ГУР помститься за "Мрію". Підтримай розвідку та отримай унікальну прикрасу

Уламки зруйнованого росіянами українського літака АН-225 «Мрія» перетворилися на прикраси в благодійній колекції «оМРІЯна помста». Весь дохід від продажу піде на допомогу ГУР МО України.
Українці знайшли новий спосіб помститися Росії за знищену “Мрію”
Головна мета ініціативи — збір на спеціальне обладнання для посилення ефективності технічної розвідки ГУР МО України в рамках постійного діючого проєкту «Робимо вітер ворогу».
Кожен, хто придбає прикрасу, не лише носитиме біля серця частинку «Мрії», а й зробить свій внесок в оМРІЯну помсту за наші понівечені мрії та відняті життя.
Придбати унікальні прикраси та долучитися до проєкту можна на сайті бренду.
Ініціатори — військовослужбовиця ЗСУ, захисниця Гостомеля Галина Алмазова, телеведуча Тетяна Гончарова та БФ «Козак Драйв». Проєкт розроблений для БФ «Вогонь запеклих не пече».
До лімітованої серії прикрас «оМРІЯна помста» з уламками фюзеляжу зруйнованої «Мрії» увійшли 2 брошки-артефакти — Турбіна та Літак. Вони стали продовженням історії величного літака, яка обірвалась 27 лютого 2022 року у Гостомелі.
Брошка «Літак» відтворює силует «Мрії». В дизайні використано найвпізнаваніший ракурс літака, яким його бачили на презентаціях та закарбували на фото по всьому світу. Автори доповнили його кінцівкою у вигляді тризуба. Наклад брошки символічний — 225 одиниць.
Уламок фюзеляжу легендарного літака для створення унікальної колекції передала парамедикиня Галина Алмазова, яка разом зі своїм підрозділом відбивала запеклі атаки на аеропорт, опікуючись пораненими.
У вересні 2023-го, в інтервʼю Тетяні Гончаровій, вона розповіла про оборону «Антонова» та бажання дати уламкам друге життя і можливість працювати на перемогу. Це стало початком спільного проєкту.
Дизайн брошок — спільна розробка арт-директорки Марини Фролової та ювелірного бренду Karpenko Jewelry. Цей вибір був не випадковий, адже власник бренду — військовослужбовець ЗСУ, який бʼється за те, щоб наша оМРІЯна помста відбулась і Україна перемогла.
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