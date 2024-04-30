ГУР помститься за "Мрію". Підтримай розвідку та отримай унікальну прикрасу
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР помститься за "Мрію". Підтримай розвідку та отримай унікальну прикрасу

«оМРІЯна помста»
Джерело:  online.ua

Уламки зруйнованого росіянами українського літака АН-225 «Мрія» перетворилися на прикраси в благодійній колекції «оМРІЯна помста». Весь дохід від продажу  піде на допомогу ГУР МО України.

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Головна мета ініціативи — збір на спеціальне обладнання для посилення ефективності технічної розвідки ГУР МО України в рамках постійного діючого проєкту «Робимо вітер ворогу».

Кожен, хто придбає прикрасу, не лише носитиме біля серця частинку «Мрії», а й зробить свій внесок в оМРІЯну помсту за наші понівечені мрії та відняті життя.

Придбати унікальні прикраси та долучитися до проєкту можна на сайті бренду.

Фото: karpenkojewelry.com

Ініціатори — військовослужбовиця ЗСУ, захисниця Гостомеля Галина Алмазова, телеведуча Тетяна Гончарова та БФ «Козак Драйв». Проєкт розроблений для БФ «Вогонь запеклих не пече».

До лімітованої серії прикрас «оМРІЯна помста» з уламками фюзеляжу зруйнованої «Мрії» увійшли 2 брошки-артефакти — Турбіна та Літак. Вони стали продовженням історії величного літака, яка обірвалась 27 лютого 2022 року у Гостомелі.

Фото: karpenkojewelry.com

Брошка «Літак» відтворює силует «Мрії». В дизайні використано найвпізнаваніший ракурс літака, яким його бачили на презентаціях та закарбували на фото по всьому світу. Автори доповнили його кінцівкою у вигляді тризуба. Наклад брошки символічний — 225 одиниць.

Брошка «Турбіна» апелює до унікальної риси гіганта — 6-ти двигунів, якими він, ніби очима, дивився на світ. Саме ці двигуни робили «Мрію» найпотужнішим цивільним транспортним літаком у світі. Наклад теж обмежений, 1000 одиниць.

Фото: karpenkojewelry.com

Уламок фюзеляжу легендарного літака для створення унікальної колекції передала парамедикиня Галина Алмазова, яка разом зі своїм підрозділом відбивала запеклі атаки на аеропорт, опікуючись пораненими.

Покидаючи Гостомель, я не знала що буде далі, але готувалась до будь чого. В останню мить взяла з собою маленькі уламки великого літака як серце всієї України. Мені, як медику, хотілося зберегти його пульсацію, зробити бодай щось, щоб літак продовжував жити, щоб не вмирала наша мрія, — згадує Галина.

У вересні 2023-го, в інтервʼю Тетяні Гончаровій, вона розповіла про оборону «Антонова» та бажання дати уламкам друге життя і можливість працювати на перемогу. Це стало початком спільного проєкту.

Фото: karpenkojewelry.com

Готуючи проект, ми перечитали гору свідчень, чим була «Мрія» для її творців. Попри все, вона народилася на українській землі і була українською мрією. А у момент загибелі стала для багатьох не просто символом, а ніби рідною людиною. За смерть якої хочеш помститися. Тепер «Мрія» продовжується в мріях українців — про перемогу, бажання жити на своїй землі і називатись українцями” — зазначила Гончарова, співавторка проєкту.

Дизайн брошок — спільна розробка арт-директорки Марини Фролової та ювелірного бренду Karpenko Jewelry. Цей вибір був не випадковий, адже власник бренду — військовослужбовець ЗСУ, який бʼється за те, щоб наша оМРІЯна помста відбулась і Україна перемогла.

Фото: karpenkojewelry.com

Ці уламки «Мрії» — носії історії, надлюдської сили і віри, що народились в битві за Антонов. І коли ми командою торкаємось до них — ніби підʼєднуємось до джерела. Працюючи над колекцією, я мріяла, щоб ті, хто робить свій внесок у нашу Перемогу, могли це також відчути, — розказала Марина, співавторка «оМРІЯної помсти».

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