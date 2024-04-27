ГУР та українські хакери здійснили кібератаку на мережу російського провайдера — джерела

У ніч проти 27 квітня українська хакерська група BO Team та Головне управління розвідки здійснили хакерську атаку на російську компанію АТ "МТТ", яка є дочірнім підприємством ПАТ "МТС".

Українські хакери атакують російського провайдера

Співрозмовники у спецслужбах повідомляють, що українські кіберфахівці заздалегідь отримали доступ до всього мережевого обладнання АТ "МТТ".

Після чого у ніч з 26 на 27 квітня 2024 року було здійснено потужну кібератаку на всі захоплені пристрої. Метою атаки стало знищення їхнього програмного забезпечення та конфігураційних файлів.

За результатами кібератаки завдано суттєвої шкоди АТ "МТТ", сервіси підприємства досі не працюють в багатьох регіонах Росії, на що скаржаться клієнти компанії.

Зокрема провайдер призупинив роботу у:

Москві,

Самарі,

Санкт-Петербурзі,

Хабаровську,

Нижньому Новгороді,

Ростові на Дону,

Волзі,

Уфі,

Калінінграді.

Для відновлення всього обладнання фахівцям підприємства доведеться фізично підключатися до кожного пристрою, що може зайняти тижні з огляду на географію розташування кожного з них. Поширити

Міжрегіональний ТранзитТелеком — телекомунікаційна компанія, провайдер в Росії, який обслуговує тисячі корпоративних і мільйони приватних клієнтів.

"МТТ" входить до ТОП-10 найбільших російських телекомунікаційних компаній, надаючи інтегровані мобільні та платформні рішення в області автоматизації бізнес-процесів для провідних фінансових та інтернет-організацій Росії.

Кібератаки на РФ: що відомо

Українські хакери спільно з ГУР та ІТ-армією регулярно атакують ворожі ресурси. Від рук українських спеціалістів страждають платіжні системи РФ та інші державні підприємства.

26 квітня спеціалісти ГУР здійснили масштабну кібератаку проти ресурсів керівної партії "Єдина Росія".

Зранку партія Росії заявила про масштабну DDoS-атаку на електронні сервіси, що пов'язані з проведенням акції "Диктант перемоги", який запланований на сьогодні.

Хакери розвідки атакували сервери, сайти "Єдиної Росії", а також домени ER.RU та edinros. Поширити

Зазначається, що попри заяви партії про нібито підтримку роботи критично важливої цифрової інфраструктури, чистина ресурсів не працює.