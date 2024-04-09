Українські хакери знищили сервери російського "Москоллектора" — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські хакери знищили сервери російського "Москоллектора" — джерела

Хакер
Джерело:  Укрінформ

Хакери з України ліквідували сервери компанії, що відповідає за критичну інфраструктуру столиці РФ.

IT-інфраструктура "Москоллектора" знищена українськими хакерами

За даними джерел, "Москоллектор", чиї сервери були знищені українськими хакерами, відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж столиці РФ.

Українські хакери вимкнули 87 тис датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков'ї.

Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайт даних компанії, серед чого зокрема:

  • електронні листи,

  • резервні копії,

  • контракти.

Джерела повідомляють, що це була операція хакерської групи BLACKJACK, яка наближена до кібердепартаменту СБУ.

Зараз робота об’єкта критичної інфраструктури Москви повністю заблокована, компанія не може реагувати на аварії та надзвичайні події. Відновлення її функціонування може зайняти від 15 до 30 діб.

Інші кібератаки українських хакерів

Українські хакери регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах.

Наприклад:

  • в січні українські хакери отримали 200 гігабайтів даних про тисячі організацій в Росії.

  • хакери угрупування Blackjack "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ й викрали документацію на 500 об’єктів російського Міноборони;

  • хакери Головного управління розвідки (ГУР) влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії.

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