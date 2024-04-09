Украинские хакеры уничтожили серверы российского "Москоллектора" — источники

Хакеры из Украины ликвидировали серверы компании, отвечающей за критическую инфраструктуру столицы РФ.

IT-инфраструктура "Москоллектора" уничтожена украинскими хакерами

По данным источников, "Москоллектор", чьи серверы были уничтожены украинскими хакерами, отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей столицы РФ.

Украинские хакеры выключили 87 тыс датчиков разных систем оповещения по всей Москве и Подмосковью.

Кроме того, уничтожено 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании, в том числе:

электронные письма,

резервные копии,

контракты.

Источники сообщают, что это была операция хакерской группы BLACKJACK, приближенная к кибердепартаменту СБУ.

Сейчас работа объекта критической инфраструктуры Москвы полностью заблокирована, компания не может реагировать на аварии и происшествия. Восстановление ее работы может занять от 15 до 30 суток.

Другие кибератаки украинских хакеров

Украинские хакеры регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям.

К примеру: