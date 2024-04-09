Украинские хакеры уничтожили серверы российского "Москоллектора" — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские хакеры уничтожили серверы российского "Москоллектора" — источники

Хакеры
Читати українською
Источник:  Укринформ

Хакеры из Украины ликвидировали серверы компании, отвечающей за критическую инфраструктуру столицы РФ.

IT-инфраструктура "Москоллектора" уничтожена украинскими хакерами

По данным источников, "Москоллектор", чьи серверы были уничтожены украинскими хакерами, отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей столицы РФ.

Украинские хакеры выключили 87 тыс датчиков разных систем оповещения по всей Москве и Подмосковью.

Кроме того, уничтожено 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании, в том числе:

  • электронные письма,

  • резервные копии,

  • контракты.

Источники сообщают, что это была операция хакерской группы BLACKJACK, приближенная к кибердепартаменту СБУ.

Сейчас работа объекта критической инфраструктуры Москвы полностью заблокирована, компания не может реагировать на аварии и происшествия. Восстановление ее работы может занять от 15 до 30 суток.

Другие кибератаки украинских хакеров

Украинские хакеры регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям.

К примеру:

  • в январе украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России.

  • хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ и похитившие документацию на 500 объектов российского Минобороны;

  • хакеры Главного управления разведки (ГУР) устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские хакеры осуществили более 800 кибератак на госучреждения и сервисы Украины
Офис Генерального прокурора
Хакеры
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские хакеры провели успешные кибероперации против интернет-провайдеров РФ
Министерство цифровой трансформации Украины
Украинские хакеры
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК РФ — СМИ
Хакер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?