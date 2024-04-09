Украинские хакеры уничтожили серверы российского "Москоллектора" — источники

Хакеры из Украины ликвидировали серверы компании, отвечающей за критическую инфраструктуру столицы РФ.
IT-инфраструктура "Москоллектора" уничтожена украинскими хакерами
По данным источников, "Москоллектор", чьи серверы были уничтожены украинскими хакерами, отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей столицы РФ.
Украинские хакеры выключили 87 тыс датчиков разных систем оповещения по всей Москве и Подмосковью.
Кроме того, уничтожено 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании, в том числе:
электронные письма,
резервные копии,
контракты.
Источники сообщают, что это была операция хакерской группы BLACKJACK, приближенная к кибердепартаменту СБУ.
Сейчас работа объекта критической инфраструктуры Москвы полностью заблокирована, компания не может реагировать на аварии и происшествия. Восстановление ее работы может занять от 15 до 30 суток.
Другие кибератаки украинских хакеров
Украинские хакеры регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям.
К примеру:
в январе украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России.
хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ и похитившие документацию на 500 объектов российского Минобороны;
хакеры Главного управления разведки (ГУР) устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России.
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