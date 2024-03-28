Украинские хакеры провели успешные кибероперации против интернет-провайдеров РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские хакеры провели успешные кибероперации против интернет-провайдеров РФ

Министерство цифровой трансформации Украины
Украинские хакеры
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Украинские хакеры за последние несколько недель смогли нанести ущерб и приостановить работу критически важных объектов на территории России.

В Минцифре обнародовали успехи IT-армии

В ведомстве рассказали об успешной остановке работы крупных интернет-провайдеров России.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"МегаФон", "Чебнет", Wifire, Netbynet не работали в разных уголках страны-террориста. Кстати, МегаФон не мог восстановиться от атаки более четырех суток.

Также хакерам удалось атаковать "Газпром космические системы". Это частично остановило работу одного из крупнейших спонсоров терроризма — "Газпрома".

В результате перестали работать некоторые государственные сервисы по финансам, которые связаны с компанией.

Удар по Центробанку РФ

Минцифра сообщила, что ей удалось поразить "Спутниковую связь". Ведомство добавило, что его используют военные, а само наличие сети необходимо для многих военных операций, поэтому эта атака была стратегически важной.

Также киберспециалистам удалось остановить работу Центробанка России. Частично не работала даже система межбанковских платежей. В Минцифре назвали это мощным ударом по экономике врага.

Кибератаки украинцев на российские интернет-ресурсы

Украинские хакеры и IТ-армия регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям:

  • 31 декабря 2023 года украинская IТ-армия сделала "новогодний подарок" россиянам, остановив работу платежных терминалов "Эвотор";

  • в январе 2024 года украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России.

  • хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ и похитившие документацию на 500 объектов российского Минобороны.

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