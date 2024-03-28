Украинские хакеры провели успешные кибероперации против интернет-провайдеров РФ

Украинские хакеры за последние несколько недель смогли нанести ущерб и приостановить работу критически важных объектов на территории России.

В Минцифре обнародовали успехи IT-армии

В ведомстве рассказали об успешной остановке работы крупных интернет-провайдеров России.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"МегаФон", "Чебнет", Wifire, Netbynet не работали в разных уголках страны-террориста. Кстати, МегаФон не мог восстановиться от атаки более четырех суток.

Также хакерам удалось атаковать "Газпром космические системы". Это частично остановило работу одного из крупнейших спонсоров терроризма — "Газпрома".

В результате перестали работать некоторые государственные сервисы по финансам, которые связаны с компанией. Поделиться

Удар по Центробанку РФ

Минцифра сообщила, что ей удалось поразить "Спутниковую связь". Ведомство добавило, что его используют военные, а само наличие сети необходимо для многих военных операций, поэтому эта атака была стратегически важной.

Также киберспециалистам удалось остановить работу Центробанка России. Частично не работала даже система межбанковских платежей. В Минцифре назвали это мощным ударом по экономике врага.

Кибератаки украинцев на российские интернет-ресурсы

Украинские хакеры и IТ-армия регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям: