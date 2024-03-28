Украинские хакеры провели успешные кибероперации против интернет-провайдеров РФ

Украинские хакеры за последние несколько недель смогли нанести ущерб и приостановить работу критически важных объектов на территории России.
В Минцифре обнародовали успехи IT-армии
В ведомстве рассказали об успешной остановке работы крупных интернет-провайдеров России.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
"МегаФон", "Чебнет", Wifire, Netbynet не работали в разных уголках страны-террориста. Кстати, МегаФон не мог восстановиться от атаки более четырех суток.
Также хакерам удалось атаковать "Газпром космические системы". Это частично остановило работу одного из крупнейших спонсоров терроризма — "Газпрома".
Удар по Центробанку РФ
Минцифра сообщила, что ей удалось поразить "Спутниковую связь". Ведомство добавило, что его используют военные, а само наличие сети необходимо для многих военных операций, поэтому эта атака была стратегически важной.
Также киберспециалистам удалось остановить работу Центробанка России. Частично не работала даже система межбанковских платежей. В Минцифре назвали это мощным ударом по экономике врага.
Кибератаки украинцев на российские интернет-ресурсы
Украинские хакеры и IТ-армия регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям:
31 декабря 2023 года украинская IТ-армия сделала "новогодний подарок" россиянам, остановив работу платежных терминалов "Эвотор";
в январе 2024 года украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России.
хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ и похитившие документацию на 500 объектов российского Минобороны.
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