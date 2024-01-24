Украинские хакеры осуществили новую кибератаку на центр космической гидрометеорологии РФ "Планета" — новые детали от ГУР

Киберволонтеры-патриоты из группы "BO Team" совершили атаку против российского дальневосточного (крупнейшего из трех) филиала научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета". Это имело разрушительные последствия для России.

Хакеры уничтожили 280 серверов госпредприятия РФ

Это русское государственное предприятие федерального уровня занимается приемом и обработкой данных со спутников, а также обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов.

В ГУР уточняют, что проникновение в базу данных центра позволило уничтожить 280 серверов, задействованных в общей сети.

Объем уничтоженной информации — около 2 петабайт (200 миллионов гигабайт) данных.

Стоимость утраченного Россией цифрового массива может составить не менее 10 миллионов долларов. Поделиться

Более того, работа суперкомпьютеров, которыми оборудован дальневосточный центр, парализована и не подлежит восстановлению в полном объеме.

Фото: ГУР

Один такой вычислительный гаджет вместе с программным обеспечением стоит 350 тысяч долларов. В условиях жестких санкций против России повторно получить такой софт практически невозможно. Поделиться

Вместе с хранилищами данных, серверами и компьютерами в результате кибератаки парализованы системы кондиционирования и увлажнения воздуха, а также регулировка экстренного электропитания здания центра.

Какие компании отрезаны от спутниковых данных

Кибератака уничтожила метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали Минобороны и МЧС РФ, Роскосмос и ряд других ведомств России, а также наработанные годами уникальные исследования.

Также полностью отрезана от сети российская станция в Арктике на острове Большевик, которая выполняет важные задачи в военной сфере РФ.

Как отмечают в ГУР, десятки стратегических компаний РФ, работающих на "оборонку" и играющих ключевую роль в поддержке российских оккупационных войск, будут долго оставаться без критически важной информации и сервисов.