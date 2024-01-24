Українські хакери здійснили нову кібератаку на центр космічної гідрометеорології РФ "Планета" — нові деталі від ГУР
Категорія
Технології
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Українські хакери здійснили нову кібератаку на центр космічної гідрометеорології РФ "Планета" — нові деталі від ГУР

ГУР
Центр космічної гідрометеорології РФ "Планета"

Кіберволонтери-патріоти з групи “BO Team” здійснили атаку проти російської далекосхідної (найбільшої з трьох) філії науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планета". Це мало руйнівні наслідки для Росії.

Хакери знищили 280 серверів держпідприємства РФ

Це російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів.

У ГУР уточнюють, що проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі.

Обсяг знищеної інформації ― близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайт) даних.

Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів.

Більше того, робота суперкомп’ютерів, якими обладнаний далекосхідний центр, ― паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі.

Фото: ГУР

Один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів. В умовах жорстких санкцій проти Росії повторно отримати такий софт фактично неможливо.

Разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.

Які компанії відрізані від супутникових даних

Кібератака знищила метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували Міноборони і МНС РФ, “Роскосмос” та низка інших відомств Росії, а також ― напрацьовані роками унікальні дослідження.

Також повністю відрізана від мережі російська станція в Арктиці на острові “Большевік”, яка виконує важливі завдання у військовій сфері РФ.

Як зазначають в ГУР, десятки стратегічних компаній РФ, які працюють на “оборонку” і відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів.

Фото: ГУР

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