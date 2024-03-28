Українські хакери здійснили успішні кібероперації проти інтернет-провайдерів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські хакери здійснили успішні кібероперації проти інтернет-провайдерів РФ

Міністерство цифрової трансформації України
Українські хакери

Українські хакери за останні кілька тижнів змогли завдати шкоди і призупинити роботу критично важливих об'єктів на території Росії.

У Мінцифри оприлюднили успіхи IT-армії

У відомстві розповіли про успішне зупинення роботи великих інтернет-провайдерів Росії.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Мегафон", "Чебнет", Wifire, Netbynet не працювали в різних куточках країни-терориста. До речі, Мегафон не міг відновитися від атаки понад чотири доби.

Також хакерам вдалося атакувати "Газпром космічні системи". Це частково зупинило роботу одного з найбільших спонсорів тероризму — "Газпрому".

Унаслідок цього перестали працювати деякі державні сервіси з фінансів, які пов'язані з компанією.

Удар по Центробанку РФ

Мінцифра повідомила, що їй вдалося вразити "Супутниковий зв'язок". Відомство додало, що його використовують військові, а сама наявність мережі необхідна для багатьох військових операцій, тому ця атака була стратегічно важливою.

Також кіберфахівцям вдалося зупинити роботу Центробанку Росії. Частково не працювала навіть система міжбанківських платежів. У Мінцифрі це назвали потужним ударом по економіці ворога.

Кібератаки українців на російські інтернет-ресурси

Українські хакери й IТ-армія регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах:

  • 31 грудня 2023 року українська IТ-армія зробила "новорічний подарунок" росіянам, зупинивши роботу платіжних терміналів "Евотор";

  • в січні 2024 року українські хакери отримали 200 гігабайтів даних про тисячі організацій в Росії.

  • хакери угрупування Blackjack "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ й викрали документацію на 500 об’єктів російського Міноборони.

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