Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК РФ — СМИ

Украинские хакеры, вероятно, связанные со Службой безопасности Украины, уничтожили дата-центр OwenCloud, которым пользовался российский ВПК и другие компании.

Хакерская атака на российский дата-центр

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают о хакерской атаке на дата-центр, которым пользовались предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты.

В облачном сервисе OwenCloud.ru собственные данные содержали более 10 тысяч юридических лиц, — говорят источники. Поделиться

Среди пользователей сервиса OwenCloud.ru:

"Уральский завод гражданской авиации";

"НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника");

"Уральский завод спецтехники";

"Газпром";

"Трансгаз";

"ЛУКойл";

"Роснефть";

"Норильский никель";

"Ростелеком";

"Телеком";

"МегаФон".

Что было уничтожено в результате хакерской атаки

По данным источников, это была общая операция украинской хакерской группы BLACKJACK с кибердепартаментом СБУ. Хакерами уничтожено более 300 Тб данных:

400 виртуальных серверов;

42 физических сервера.

На уничтоженных серверах размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы, через которые клиенты удаленно управляли производственными процессами.