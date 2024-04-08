Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК РФ — СМИ
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Технологии
Дата публикации

Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК РФ — СМИ

Хакер
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Источник:  Суспільне

Украинские хакеры, вероятно, связанные со Службой безопасности Украины, уничтожили дата-центр OwenCloud, которым пользовался российский ВПК и другие компании.

Хакерская атака на российский дата-центр

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают о хакерской атаке на дата-центр, которым пользовались предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты.

В облачном сервисе OwenCloud.ru собственные данные содержали более 10 тысяч юридических лиц, — говорят источники.

Среди пользователей сервиса OwenCloud.ru:

"Уральский завод гражданской авиации";

  • "НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника");

  • "Уральский завод спецтехники";

  • "Газпром";

  • "Трансгаз";

  • "ЛУКойл";

  • "Роснефть";

  • "Норильский никель";

  • "Ростелеком";

  • "Телеком";

  • "МегаФон".

Что было уничтожено в результате хакерской атаки

По данным источников, это была общая операция украинской хакерской группы BLACKJACK с кибердепартаментом СБУ. Хакерами уничтожено более 300 Тб данных:

  • 400 виртуальных серверов;

  • 42 физических сервера.

На уничтоженных серверах размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы, через которые клиенты удаленно управляли производственными процессами.

Уничтожение облачного сервиса РФ стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года, — добавили в комментарии.

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