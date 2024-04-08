Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК РФ — СМИ

Украинские хакеры, вероятно, связанные со Службой безопасности Украины, уничтожили дата-центр OwenCloud, которым пользовался российский ВПК и другие компании.
Хакерская атака на российский дата-центр
Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают о хакерской атаке на дата-центр, которым пользовались предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты.
Среди пользователей сервиса OwenCloud.ru:
"Уральский завод гражданской авиации";
"НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника");
"Уральский завод спецтехники";
"Газпром";
"Трансгаз";
"ЛУКойл";
"Роснефть";
"Норильский никель";
"Ростелеком";
"Телеком";
"МегаФон".
Что было уничтожено в результате хакерской атаки
По данным источников, это была общая операция украинской хакерской группы BLACKJACK с кибердепартаментом СБУ. Хакерами уничтожено более 300 Тб данных:
400 виртуальных серверов;
42 физических сервера.
На уничтоженных серверах размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы, через которые клиенты удаленно управляли производственными процессами.
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