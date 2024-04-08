Українські хакери знищили дата-центр, яким користувався ВПК РФ — ЗМІ
Категорія
Технології
Дата публікації

Українські хакери знищили дата-центр, яким користувався ВПК РФ — ЗМІ

Хакер
Джерело:  Суспільне

Українські хакери, ймовірно пов'язані зі Службою безпеки України, знищили дата-центр OwenCloud, яким користувався російський ВПК та інші компанії.

Хакерська атака на російський дата-центр

Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють про хакерську атаку на дата-центр, яким користувалися підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти.

У хмарному сервісі OwenCloud.ru власні дані тримали понад 10 тисяч юридичних осіб, — кажуть джерела.

Серед користувачів сервісу OwenCloud.ru:

"Уральський завод цивільної авіації";

  • "НВП "РУБИН" (входить до складу холдингу "Роселектроніка");

  • "Уральський завод спецтехніки";

  • "Газпром";

  • "Трансгаз";

  • "Лукойл";

  • "Роснафта";

  • "Норільський нікель";

  • "Ростелеком";

  • "Телеком";

  • "Мегафон".

Що було знищено внаслідок хакерської атаки

За даними джерел, це була спільна операція української хакерської групи BLACKJACK з кібердепартаментом СБУ. Хакерами знищено понад 300 Тб даних:

  • 400 віртуальних серверів;

  • 42 фізичних серверів.

На знищених серверах розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами.

Знищення хмарного сервісу РФ стало відплатою за атаку на український дата-центр "Парковий" у січні цього року, — додали у коментарі.

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