Українські хакери знищили дата-центр, яким користувався ВПК РФ — ЗМІ

Українські хакери, ймовірно пов'язані зі Службою безпеки України, знищили дата-центр OwenCloud, яким користувався російський ВПК та інші компанії.

Хакерська атака на російський дата-центр

Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють про хакерську атаку на дата-центр, яким користувалися підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти.

У хмарному сервісі OwenCloud.ru власні дані тримали понад 10 тисяч юридичних осіб, — кажуть джерела. Поширити

Серед користувачів сервісу OwenCloud.ru:

"Уральський завод цивільної авіації";

"НВП "РУБИН" (входить до складу холдингу "Роселектроніка");

"Уральський завод спецтехніки";

"Газпром";

"Трансгаз";

"Лукойл";

"Роснафта";

"Норільський нікель";

"Ростелеком";

"Телеком";

"Мегафон".

Що було знищено внаслідок хакерської атаки

За даними джерел, це була спільна операція української хакерської групи BLACKJACK з кібердепартаментом СБУ. Хакерами знищено понад 300 Тб даних:

400 віртуальних серверів;

42 фізичних серверів.

На знищених серверах розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами.