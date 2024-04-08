Українські хакери знищили дата-центр, яким користувався ВПК РФ — ЗМІ

Українські хакери, ймовірно пов'язані зі Службою безпеки України, знищили дата-центр OwenCloud, яким користувався російський ВПК та інші компанії.
Хакерська атака на російський дата-центр
Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють про хакерську атаку на дата-центр, яким користувалися підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти.
Серед користувачів сервісу OwenCloud.ru:
"Уральський завод цивільної авіації";
"НВП "РУБИН" (входить до складу холдингу "Роселектроніка");
"Уральський завод спецтехніки";
"Газпром";
"Трансгаз";
"Лукойл";
"Роснафта";
"Норільський нікель";
"Ростелеком";
"Телеком";
"Мегафон".
Що було знищено внаслідок хакерської атаки
За даними джерел, це була спільна операція української хакерської групи BLACKJACK з кібердепартаментом СБУ. Хакерами знищено понад 300 Тб даних:
400 віртуальних серверів;
42 фізичних серверів.
На знищених серверах розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами.
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