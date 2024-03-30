Атака українських хакерів нанесла Росії збитків у розмірі 12 млрд дол

Лідер групи та команда хакерського групування "UA25" отримали доступ до більше ніж 100 російських сайтів за декілька хвилин.

Нова кібератака українських хакерів на РФ: що відомо

Потужна спецоперація у Мережі надала безцінні дані про ворога.

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

І знову гучно заявили про себе. Лідер групи та команда хакерського групування "UA25" отримали доступ до більше ніж 100 російських сайтів за декілька хвилин. Поширити

Вони змогли проникнути на сервера критично-важливої інфраструктури та отримати знову десятки терабайтів засекреченої інформації.

Ця хакерська атака завдавала збитків країні агресору більше ніж на 12 млрд дол. На відновлення серверів та інформації піде велика кількість часу та ресурсів.

У Мінцифри оприлюднили успіхи IT-армії

У відомстві розповіли про успішне зупинення роботи великих інтернет-провайдерів Росії.

"Мегафон", "Чебнет", Wifire, Netbynet не працювали в різних куточках країни-терориста. До речі, Мегафон не міг відновитися від атаки понад чотири доби.

Також хакерам вдалося атакувати "Газпром космічні системи". Це частково зупинило роботу одного з найбільших спонсорів тероризму — "Газпрому".