Атака украинских хакеров нанесла России ущерб в размере 12 млрд долл

Лидер группы и команда хакерской группировки "UA25" получили доступ к более чем 100 российским сайтам за несколько минут.
Новая кибератака украинских хакеров на РФ: что известно
Мощная спецоперация в Сети предоставила бесценные данные о враге.
Об этом сообщил Стратком ВСУ.
Они смогли проникнуть на сервера критически важной инфраструктуры и получить снова десятки терабайтов засекреченной информации.
Эта хакерская атака наносила ущерб стране агрессору более чем на 12 млрд дол. На восстановление серверов и информации уйдет много времени и ресурсов.
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В ведомстве рассказали об успешной остановке работы крупных интернет-провайдеров России.
"МегаФон", "Чебнет", Wifire, Netbynet не работали в разных уголках страны-террориста. Кстати, МегаФон не мог восстановиться от атаки более четырех суток.
Также хакерам удалось атаковать "Газпром космические системы". Это частично остановило работу одного из крупнейших спонсоров терроризма — "Газпрома".
В результате перестали работать некоторые государственные сервисы по финансам, которые связаны с компанией.
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