Атака украинских хакеров нанесла России ущерб в размере 12 млрд долл

Лидер группы и команда хакерской группировки "UA25" получили доступ к более чем 100 российским сайтам за несколько минут.

Новая кибератака украинских хакеров на РФ: что известно

Мощная спецоперация в Сети предоставила бесценные данные о враге.

Об этом сообщил Стратком ВСУ.

И снова громко заявили о себе. Лидер группы и команда хакерской группировки "UA25" получили доступ к более чем 100 российским сайтам за несколько минут. Поделиться

Они смогли проникнуть на сервера критически важной инфраструктуры и получить снова десятки терабайтов засекреченной информации.

Эта хакерская атака наносила ущерб стране агрессору более чем на 12 млрд дол. На восстановление серверов и информации уйдет много времени и ресурсов.

В Минцифре обнародовали успехи IT-армии

В ведомстве рассказали об успешной остановке работы крупных интернет-провайдеров России.

"МегаФон", "Чебнет", Wifire, Netbynet не работали в разных уголках страны-террориста. Кстати, МегаФон не мог восстановиться от атаки более четырех суток.

Также хакерам удалось атаковать "Газпром космические системы". Это частично остановило работу одного из крупнейших спонсоров терроризма — "Газпрома".