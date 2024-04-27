ГУР и украинские хакеры осуществили кибератаку на сеть российского провайдера — источники

В ночь на 27 апреля украинская хакерская группа BO Team и Главное управление разведки совершили хакерскую атаку на российскую компанию АО "МТТ", которая является дочерним предприятием ПАО "МТС".

Украинские хакеры атакуют российского провайдера

Собеседники сообщают, что украинские киберспециалисты заранее получили доступ ко всему сетевому оборудованию АО "МТТ".

После чего в ночь с 26 на 27 апреля 2024 года была осуществлена мощная кибератака на все захваченные устройства. Целью атаки стало уничтожение программного обеспечения и конфигурационных файлов.

По результатам кибератаки причинен существенный ущерб АО "МТТ", сервисы предприятия до сих пор не работают во многих регионах России, на что жалуются клиенты компании.

В частности, провайдер приостановил работу в:

Москве,

Самаре,

Санкт-Петербурге,

Хабаровске,

Нижнем Новгороде,

Ростове на Дону,

Волге,

Уфе,

Калининграде.

Для восстановления всего оборудования специалистам предприятия придется физически подключаться к каждому устройству, которое может занять недели, учитывая географию расположения каждого из них. Поделиться

Межрегиональный Транзит Телеком — телекоммуникационная компания, провайдер в России, обслуживающий тысячи корпоративных и миллионы частных клиентов.

"МТТ" входит в ТОП-10 крупнейших российских телекоммуникационных компаний, предоставляя встроенные мобильные и платформенные решения в области автоматизации бизнес-процессов для ведущих финансовых и интернет-организаций России.

Кибератаки на РФ: что известно

Украинские хакеры совместно с ГУР и IT-армией регулярно атакуют вражеские ресурсы. От рук украинских специалистов страдают платежные системы РФ и другие государственные предприятия.

26 апреля специалисты ГУР осуществили масштабную кибератаку против ресурсов правящей партии "Единая Россия".

Утром партия России заявила о масштабной DDoS-атаке на электронные сервисы, связанные с проведением акции "Диктант победы", который запланирован на сегодняшний день.

Хакеры разведки атаковали серверы, сайты "Единой России", а также домены ER.RU и edinros. Поделиться

Отмечается, что, несмотря на заявления партии о якобы поддержке работы критически важной цифровой инфраструктуры, чистота ресурсов не работает.