ГУР атакувало новітню РЛС армії РФ вартістю понад 5 млн дол — відео

Українські захисники атакували одну з новітніх радіолокаційних станцій росіян "Подльот". Її вартість становить понад 5 млн доларів.

Як ГУР атакувало коштовну РЛС росіян

Група ГУР "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот".

Була атакована антенно-фідерна установка та дизельна станція, що живила комплекс.

Як зазначає розвідка, "Подльот" — відносно нова РЛС росіян. На озброєння російської армії її почали постачати у 2015 році. Вартість станції понад 700 млн рублів або понад 5 млн доларів.

Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1124 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7268 (+6) од.;

бойових броньованих машин — 13971 (+14) од.;

артилерійських систем — 11905 (+38) од.;

РСЗВ — 1049 од.;

засоби ППО — 775 (+3) од.;

літаків — 348 од.;

вертольотів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9485 (+24) од.;

крилаті ракети — 2124 (+5) од.;

кораблі/катери — 26 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 16019 (+35) од.;

спеціальна техніка — 1968 (+6) од.