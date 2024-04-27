ГУР атакувало новітню РЛС армії РФ вартістю понад 5 млн дол — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР атакувало новітню РЛС армії РФ вартістю понад 5 млн дол — відео

ГУР
рлс

Українські захисники атакували одну з новітніх радіолокаційних станцій росіян "Подльот". Її вартість становить понад 5 млн доларів.

Як ГУР атакувало коштовну РЛС росіян

Група ГУР "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот".

Була атакована антенно-фідерна установка та дизельна станція, що живила комплекс.

Як зазначає розвідка, "Подльот" — відносно нова РЛС росіян. На озброєння російської армії її почали постачати у 2015 році. Вартість станції понад 700 млн рублів або понад 5 млн доларів.

Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1124 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7268 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 13971 (+14) од.;

  • артилерійських систем — 11905 (+38) од.;

  • РСЗВ — 1049 од.;

  • засоби ППО — 775 (+3) од.;

  • літаків — 348 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9485 (+24) од.;

  • крилаті ракети — 2124 (+5) од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16019 (+35) од.;

  • спеціальна техніка — 1968 (+6) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

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