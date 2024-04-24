ГУР атакувало Новолипецький металургійний комбінат — джерело

В ніч на 24 квітня внаслідок спецоперації Головного управління розвідки було атаковано Новолипецький металургійний комбінат.

ГУР атакувало Новолипецький металургійний комбінат

За інформацією українських спецслужб, у результаті ураження дронами-камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію металургійного комбінату та виведено з ладу два кисневі блоки.

Таке пошкодження металургійного комбінату матиме тривалий вплив на роботу підприємства.

Зауважимо, що Новолипецький металургійний комбінат є одним з найбільших підприємств чорної металургії у РФ. Підприємство працює на військово-промисловий комплекс Росії і виконує значну кількість державних замовлень.

Зокрема, сировина комбінату використовується у виготовленні російських ракет, артилерії та безпілотників.

Мешканці регіону, які чули вибухи дронів-камікадзе стверджують, що перед атакою не було сповіщення про повітряну тривогу.

Буданов назвав головну ціль ударів по території РФ

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, його команда створила спеціальний план, головна мета якого — зменшення військового потенціалу країни-агресорки РФ.

Ми (Головне управління розвідки МОУ — ред.) запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти, - сказав Буданов. Поширити

На переконання Буданова, Україна повинна показати населенню РФ, що Путін більше не може захистити від їх війни, яка прийшла на територію країни-агресорки.