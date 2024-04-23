Суд 23 квітня визнав винним і призначив довічне позбавлення волі для нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв своїх співслужбовців на заводі Південмаш у Дніпрі.

Вирок для нацгвардійця, який розстріляв співслужбовців

Офіс генпрокурора повідомляє, що суд визнав нацгвардійця винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю.

Нацгвардійцю призначено покарання — довічне позбавлення волі.

Він визнав свою провину повністю і до винесення вироку перебував під вартою.

Розстріл нацгвардійців на заводі “Південмаш”: що відомо

27 січня 2022 року солдат-строковик Нацгвардії України Артемій Рябчук, на території державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" у Дніпрі, розстріляв чотирьох своїх співслужбовців та одну працівницю заводу.

Після скоєного злочину він вкрав автомат Калашникова та 200 патронів до нього і спробував втекти. В процесі інциденту 5 осіб отримали поранення.

Після скоєння злочину чоловік втік з місця служби, а зброю залишив собі. За кілька годин його затримали в місті Підгородне Дніпровського району.

Під час обрання запобіжного заходу у січні 2022 року Артемій Рябчук визнав свою провину та висловив каяття. Проте його адвокати заперечили всі версії слідства, заявивши, що їхній підзахисний буде звільнений.

Раніше, на пресконференції в Києві у лютому 2022 року, один з адвокатів підозрюваного повідомив, що на даний момент триває розслідування трагедії на заводі "Південмаш". Він також підкреслив, що вина його клієнта ще не доведена жодним чином, тому ніхто не має права вважати його винним.