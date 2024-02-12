Нацгвардійці знищили російський ТОС-1 "Сонцепьок" — відео

За тиждень гвардійці ліквідували російської техніки на десятки мільйонів доларів: 8 танків, 5 бронетранспортерів, 10 ББМ, 31 автівку.

Нацгвардійці нищать вороже озброєння

Воїни Національної гвардії України продовжують успішно ліквідовувати окупантів та їх техніку.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що злагоджена робота як бійців, так і їхніх командирів — завжди дає результат.

Наші воїни Національної гвардії України це підтверджують і щотижня перетворюють російську техніку на тонни металобрухту. Ігор Клименко Міністр МВС

За тиждень гвардійці ліквідували техніки на десятки мільйонів доларів, а саме:

8 танків;

5 бронетранспортерів;

10 бойових броньованих машин;

31 ворожу автівку;

5 складів боєкомплекту;

51 ворожий бліндаж з окупантами всередині.

Окремо відзначу знищення вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 "Сонцепьок", яку росіяни вважають своєю найстрашнішою зброєю, — наголосив міністр. Поширити

Також мобільні вогневі групи Нацгвардії за минулі кілька днів збили 5 дронів Shahed над Одесою і Харковом.

Клименко додав, що це дало змогу зберегти життя українців, будинки та вулиці наших міст.

Нацгвардійці дронами знищили склад БК росіян

Російські військові намагались накопичити боєприпаси, однак Національна Гвардія України зруйнувала 29 жовтня 2023 року їх плани й ліквідувала всі запаси.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Влучна робота Першого загону Центру спеціального призначення "Омега" НГУ, – написав міністр.

За даними Клименка, ворог ретельно накопичував БК для штурмових дій, але ефективна робота FPV-дронів змусила їх змінити план та ліквідуватися.