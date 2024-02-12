Нацгвардійці знищили російський ТОС-1 "Сонцепьок" — відео

За тиждень гвардійці ліквідували російської техніки на десятки мільйонів доларів: 8 танків, 5 бронетранспортерів, 10 ББМ, 31 автівку.
Нацгвардійці нищать вороже озброєння
Воїни Національної гвардії України продовжують успішно ліквідовувати окупантів та їх техніку.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що злагоджена робота як бійців, так і їхніх командирів — завжди дає результат.
За тиждень гвардійці ліквідували техніки на десятки мільйонів доларів, а саме:
8 танків;
5 бронетранспортерів;
10 бойових броньованих машин;
31 ворожу автівку;
5 складів боєкомплекту;
51 ворожий бліндаж з окупантами всередині.
Також мобільні вогневі групи Нацгвардії за минулі кілька днів збили 5 дронів Shahed над Одесою і Харковом.
Клименко додав, що це дало змогу зберегти життя українців, будинки та вулиці наших міст.
Нацгвардійці дронами знищили склад БК росіян
Російські військові намагались накопичити боєприпаси, однак Національна Гвардія України зруйнувала 29 жовтня 2023 року їх плани й ліквідувала всі запаси.
Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Влучна робота Першого загону Центру спеціального призначення "Омега" НГУ, – написав міністр.
За даними Клименка, ворог ретельно накопичував БК для штурмових дій, але ефективна робота FPV-дронів змусила їх змінити план та ліквідуватися.
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