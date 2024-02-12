Нацгвардейцы уничтожили российский ТОС-1 "Сонцепек" — видео

За неделю гвардейцы ликвидировали российскую технику на десятки миллионов долларов: 8 танков, 5 бронетранспортеров, 10 ББМ, 31 автомобиль.
Нацгвардейцы уничтожают вражеское вооружение
Воины Национальной гвардии Украины продолжают успешно ликвидировать оккупантов и их технику.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что слаженная работа как бойцов, так и их командиров всегда дает результат.
За неделю гвардейцы ликвидировали техники на десятки миллионов долларов, а именно:
8 танков;
5 бронетранспортеров;
10 боевых бронированных машин;
31 вражеский автомобиль;
5 складов боекомплекта;
51 вражеский блиндаж с оккупантами внутри.
Также мобильные огневые группы Нацгвардии за прошедшие несколько дней сбили 5 дронов Shahed над Одессой и Харьковом.
Клименко добавил, что это позволило сохранить жизнь украинцев, дома и улицы наших городов.
Нацгвардейцы дронами уничтожили склад БК россиян
Российские военные пытались накопить боеприпасы, однако Национальная Гвардия Украины разрушила 29 октября 2023 их планы и ликвидировала все запасы.
Об этом рассказал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Точная работа Первого отряда Центра специального назначения "Омега" НГУ, – написал министр.
По данным Клименко, враг тщательно накапливал БК для штурмовых действий, но эффективная работа FPV-дронов заставила их изменить план и ликвидироваться.
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