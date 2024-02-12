Нацгвардейцы уничтожили российский ТОС-1 "Сонцепек" — видео

За неделю гвардейцы ликвидировали российскую технику на десятки миллионов долларов: 8 танков, 5 бронетранспортеров, 10 ББМ, 31 автомобиль.

Нацгвардейцы уничтожают вражеское вооружение

Воины Национальной гвардии Украины продолжают успешно ликвидировать оккупантов и их технику.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что слаженная работа как бойцов, так и их командиров всегда дает результат.

Наши воины Национальной гвардии Украины это подтверждают и еженедельно превращают российскую технику в тонны металлолома. Игорь Клименко Министр МВД

За неделю гвардейцы ликвидировали техники на десятки миллионов долларов, а именно:

8 танков;

5 бронетранспортеров;

10 боевых бронированных машин;

31 вражеский автомобиль;

5 складов боекомплекта;

51 вражеский блиндаж с оккупантами внутри.

Отдельно отмечу уничтожение огнеметной системы залпового огня ТОС-1 "Сонцепек", которую россияне считают самым страшным оружием, — подчеркнул министр. Поделиться

Также мобильные огневые группы Нацгвардии за прошедшие несколько дней сбили 5 дронов Shahed над Одессой и Харьковом.

Клименко добавил, что это позволило сохранить жизнь украинцев, дома и улицы наших городов.

Нацгвардейцы дронами уничтожили склад БК россиян

Российские военные пытались накопить боеприпасы, однако Национальная Гвардия Украины разрушила 29 октября 2023 их планы и ликвидировала все запасы.

Об этом рассказал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Точная работа Первого отряда Центра специального назначения "Омега" НГУ, – написал министр.

По данным Клименко, враг тщательно накапливал БК для штурмовых действий, но эффективная работа FPV-дронов заставила их изменить план и ликвидироваться.