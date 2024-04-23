Расстрелял нацгвардейцев на заводе "Южмаш" в 2022 году. Военнослужащий получил пожизненное

Суд 23 апреля признал виновным и назначил пожизненное лишение свободы для нацгвардейца Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев на заводе “Южмаш” в Днепре.

Приговор для нацгвардейца, расстрелявшего сослуживцев

Офис генпрокурора сообщает, что суд признал нацгвардейца виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием.

Нацгвардейцу назначено наказание — пожизненное лишение свободы.

Он признал свою вину полностью и до вынесения приговора находился под стражей.

Расстрел нацгвардейцев на заводе "Южмаш": что известно

27 января 2022 солдат-срочник Нацгвардии Украины Артемий Рябчук, на территории государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" в Днепре, расстрелял четырех своих сослужащих и одну работницу завода.

После совершенного преступления он украл автомат Калашникова и 200 патронов к нему и попытался скрыться. В процессе инцидента 5 человек получили ранения. После совершения преступления мужчина скрылся с места службы, а оружие оставил себе. Через несколько часов его задержали в городе Подгородное Днепровского района.

Во время избрания меры пресечения в январе 2022 года Артемий Рябчук признал свою вину и выразил раскаяние. Однако его адвокаты отрицали все версии следствия, заявив, что их подзащитный будет уволен.

Ранее, на пресс-конференции в Киеве в феврале 2022 года, один из адвокатов подозреваемого сообщил, что на данный момент продолжается расследование трагедии на заводе "Южмаш". Он также подчеркнул, что вина его клиента еще не доказана никак, поэтому никто не имеет права считать его виновным.