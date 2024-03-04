Нацгвардейцы Украины уничтожили за неделю 19 танков армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Нацгвардейцы Украины уничтожили за неделю 19 танков армии РФ — видео

Игорь Клименко
Нацгвардия
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Воины Нацгвардии продолжают уничтожать вражескую технику, за последнюю неделю русская армия потеряла десятки артиллерийских систем и боевых бронированных машин.

Украинская Национальная гвардия ликвидировала 55 артсистем армии РФ за неделю

Нацгвардия отчиталась за успехи на российско-украинском фронте за прошедшую неделю.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Готовность защищать Украину и бороться за свободу всегда неизменна у бойцов Национальной гвардии Украины. Наши ребята готовы уничтожить столько оккупантов и вражеской техники, сколько нужно для мира и покоя.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Министр внутренних дел Украины

Клименко показал работу аэроразведчиков бригады "Гвардии наступления "Спартан" на Запорожском направлении. Бойцы точными сбросами попадали в небольшие отверстия блиндажей и открытые люки техники.

По словам министра, только на прошлой неделе гвардейцы ликвидировали:

  • 79 БТР, БМП и боевых бронированных машин;

  • 64 автомобилей окупантов;

  • 57 блиндажей с личным составом врага;

  • 55 артиллерийских систем;

  • 19 танков;

  • 7 складов с боекомплектом;

  • 2 ракетные системы залпового огня.

Уничтожение подразделений армии РФ на Запорожском направлении

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские военные отразили 20 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Также Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали около 1200 российских захватчиков.

Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 417 950 солдат.

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