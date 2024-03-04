Нацгвардейцы Украины уничтожили за неделю 19 танков армии РФ — видео

Воины Нацгвардии продолжают уничтожать вражескую технику, за последнюю неделю русская армия потеряла десятки артиллерийских систем и боевых бронированных машин.
Украинская Национальная гвардия ликвидировала 55 артсистем армии РФ за неделю
Нацгвардия отчиталась за успехи на российско-украинском фронте за прошедшую неделю.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Клименко показал работу аэроразведчиков бригады "Гвардии наступления "Спартан" на Запорожском направлении. Бойцы точными сбросами попадали в небольшие отверстия блиндажей и открытые люки техники.
По словам министра, только на прошлой неделе гвардейцы ликвидировали:
79 БТР, БМП и боевых бронированных машин;
64 автомобилей окупантов;
57 блиндажей с личным составом врага;
55 артиллерийских систем;
19 танков;
7 складов с боекомплектом;
2 ракетные системы залпового огня.
Уничтожение подразделений армии РФ на Запорожском направлении
Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские военные отразили 20 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Также Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали около 1200 российских захватчиков.
Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 417 950 солдат.
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