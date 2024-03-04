Нацгвардійці України знищили за тиждень 19 танків армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Нацгвардійці України знищили за тиждень 19 танків армії РФ — відео

Ігор Клименко
Нацгвардія

Воїни Нацгвардії продовжують знищувати ворожу техніку, за останній тиждень російська армія втратила десятки артилерійських систем і бойових броньованих машин.

Українська Національна гвардія ліквідувала 55 артсистем армії РФ за тиждень

Нацгвардія звітувала за успіхи на російсько-українському фронті за минулий тиждень.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Готовність захищати Україну та боротися за свободу — завжди незмінна у бійців Національної гвардії України. Наші хлопці готові знищити стільки окупантів і ворожої техніки, скільки потрібно для миру і спокою.

Ігор Клименко

Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ України

Клименко показав роботу аеророзвідників бригади "Гвардії наступу "Спартан" на Запорізькому напрямку. Бійці влучними скидами влучали в невеликі отвори бліндажів та відкриті люки техніки.

За словами міністра, тільки минулого тижня гвардійці ліквідували:

  • 79 БТР, БМП і бойових броньованих машин;

  • 64 автомобілів окупантів;

  • 57 бліндажів з особовим складом ворога;

  • 55 артилерійських систем;

  • 19 танків;

  • 7 складів із боєкомплектом;

  • 2 ракетні системи залпового вогню.

Знищення підрозділів армії РФ на Запорізькому напрямку

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що українські військові відбили 20 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по 7 районах зосередження особового складу противника.

Також Сили оборони України за минулу добу ліквідували майже 1200 російських загарбників.

Загальні втрати ворожої армії в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 417 950 солдатів.

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