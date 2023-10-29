Українські нацгвардійці дронами знищили склад БК армії РФ — відео

Нацгвардійці дронами знищили склад БК росіян

Російські військові намагались накопичити боєприпаси, однак Національна Гвардія України зруйнувала їх плани й ліквідувала всі запаси.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

Влучна робота Першого загону Центру спеціального призначення "Омега" НГУ, – написав міністр. Поширити

За даними Клименка, ворог ретельно накопичував БК для штурмових дій, але ефективна робота FPV-дронів змусила їх змінити план та ліквідуватися.

Втрати армії РФ у війні

Як писав зранку Генеральний штаб Збройних сил, протягом 28 жовтня ЗСУ знищили ще 660 російських терористів. З початку війни ворог втрати вже близько 299 тисяч одиниць особового складу. Зокрема на Таврійському напрямку вчора наші воїни взяли у полон ще 13 окупантів.

Тим часом спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України показали результати своєї роботи на фронті протягом тижня. У цей період воїни "розібрали" 19 російських танків.

У перехоплених представниками Головного управління розвідки Міноборони розмовах російських окупантів, один з них поскаржився дружині, що йому та іншим солдатам відмовляють у законній відпустці, оскільки ті, хто покинув фронт, відмовляються повертатись воювати.

Окупант підкреслив, що російська армія зазнає шалених втрат на фронті, однак військове командування навіть не зважає на це.

Окрім того, росіяни не можуть піти у відпустку. Це пов'язано з тим, що частина з них відмовляється потім повертатись на фронт.

Він просить дружину писати звернення у всі інстанції для того, щоб його відпустили додому.