Украинские нацгвардейцы дронами уничтожили склад БК армии РФ — видео

Нацгвардейцы дронами уничтожили склад БК россиян

Российские военные пытались накопить боеприпасы, но Национальная Гвардия Украины разрушила их планы и ликвидировала все запасы.

Об этом рассказал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Точная работа Первого отряда Центра специального назначения "Омега" НГУ, – написал министр. Поделиться

По данным Клименко, враг тщательно накапливал БК для штурмовых действий, но эффективная работа FPV-дронов заставила их изменить план и ликвидироваться.

Потери армии РФ в войне

Как писал утром Генеральный штаб Вооруженных сил, в течение 28 октября ВСУ уничтожили еще 660 российских террористов. С начала войны враг потери уже около 299 тысяч единиц личного состава. В частности, на Таврийском направлении вчера наши воины взяли в плен еще 13 оккупантов.

Между тем спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины показали результаты своей работы на фронте в течение недели. В этот период воины "разобрали" 19 российских танков.

В перехваченных представителями Главного управления разведки Минобороны разговорах российских оккупантов, один из них пожаловался жене, что ему и другим солдатам отказывают в законном отпуске, поскольку покинувшие фронт отказываются возвращаться воевать.

Оккупант подчеркнул, что российская армия несет бешеные потери на фронте, однако военное командование даже не считается с этим.

Кроме того, россияне не могут уйти в отпуск. Это связано с тем, что часть отказывается потом возвращаться на фронт.

Он просит жену писать обращение во все инстанции для того, чтобы его отпустили домой.