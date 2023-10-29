Украинские нацгвардейцы дронами уничтожили склад БК армии РФ — видео

Российские подразделения тщательно накапливали боекомплект для штурмовых действий, но эффективная работа FPV-дронов уничтожила вооружение противника.
Нацгвардейцы дронами уничтожили склад БК россиян
Российские военные пытались накопить боеприпасы, но Национальная Гвардия Украины разрушила их планы и ликвидировала все запасы.
Об этом рассказал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.
По данным Клименко, враг тщательно накапливал БК для штурмовых действий, но эффективная работа FPV-дронов заставила их изменить план и ликвидироваться.
Потери армии РФ в войне
Как писал утром Генеральный штаб Вооруженных сил, в течение 28 октября ВСУ уничтожили еще 660 российских террористов. С начала войны враг потери уже около 299 тысяч единиц личного состава. В частности, на Таврийском направлении вчера наши воины взяли в плен еще 13 оккупантов.
Между тем спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины показали результаты своей работы на фронте в течение недели. В этот период воины "разобрали" 19 российских танков.
В перехваченных представителями Главного управления разведки Минобороны разговорах российских оккупантов, один из них пожаловался жене, что ему и другим солдатам отказывают в законном отпуске, поскольку покинувшие фронт отказываются возвращаться воевать.
Оккупант подчеркнул, что российская армия несет бешеные потери на фронте, однако военное командование даже не считается с этим.
Кроме того, россияне не могут уйти в отпуск. Это связано с тем, что часть отказывается потом возвращаться на фронт.
Он просит жену писать обращение во все инстанции для того, чтобы его отпустили домой.
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