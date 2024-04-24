ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат — источник

В ночь на 24 апреля в результате спецоперации Главного управления разведки был атакован Новолипецкий металлургический комбинат.
ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат
По информации украинских спецслужб, в результате поражения дронами-камикадзе была частично разрушена кислородная станция металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока.
Такое повреждение металлургического комбината будет иметь длительное влияние на работу предприятия.
Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших предприятий черной металлургии в РФ. Предприятие работает на военно-промышленном комплексе России и выполняет значительное количество государственных заказов.
В частности сырье комбината используется в изготовлении российских ракет, артиллерии и беспилотников.
Жители региона, слышавшие взрывы дронов-камикадзе, утверждают, что перед атакой не было уведомления о воздушной тревоге.
Буданов назвал главную цель ударов по территории РФ
По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, его команда создала специальный план, главная цель которого — уменьшение военного потенциала страны-агрессорки РФ.
По мнению Буданова, Украина должна показать населению РФ, что Путин больше не может защитить от их войны, которая пришла на территорию страны-агрессорки.
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