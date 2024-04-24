ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат — источник

В ночь на 24 апреля в результате спецоперации Главного управления разведки был атакован Новолипецкий металлургический комбинат.

ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат

По информации украинских спецслужб, в результате поражения дронами-камикадзе была частично разрушена кислородная станция металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока.

Такое повреждение металлургического комбината будет иметь длительное влияние на работу предприятия.

Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших предприятий черной металлургии в РФ. Предприятие работает на военно-промышленном комплексе России и выполняет значительное количество государственных заказов.

В частности сырье комбината используется в изготовлении российских ракет, артиллерии и беспилотников.

Жители региона, слышавшие взрывы дронов-камикадзе, утверждают, что перед атакой не было уведомления о воздушной тревоге.

Буданов назвал главную цель ударов по территории РФ

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, его команда создала специальный план, главная цель которого — уменьшение военного потенциала страны-агрессорки РФ.

Мы (Главное управление разведки МОУ — ред.) предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает много аспектов, таких как военная промышленность… критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты, — сказал Буданов. Поделиться

По мнению Буданова, Украина должна показать населению РФ, что Путин больше не может защитить от их войны, которая пришла на территорию страны-агрессорки.