В России вспыхнул новый пожар — что известно

По словам местных жителей, огонь охватил электромеханический завод «ЕЛМАШ».

Согласно последним данным, площадь возгорания достигла 3000 квадратных метров.

В результате масштабного пожара никто из гражданских не пострадал. Все детали происшествия выясняются.

Что важно понимать, "Воронежский электромеханический завод" производит редукторы, мотор-редукторы, колодочные тормоза, промышленные вентиляторы, а также специализируется на поставках электродвигателей. Поделиться

Буданов назвал главную цель ударов по территории РФ

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, его команда создала специальный план, главная цель которого — уменьшение военного потенциала страны-агрессорки РФ.

Мы (Главное управление разведки МОУ — ред.) предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, такие как военная промышленность ... критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

По мнению Буданова, Украина должна показать населению РФ, что Путин больше не может защитить от их войны, которая пришла на территорию страны-агрессорки.