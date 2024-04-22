Утром 22 апреля российские телеграмм-каналы публикуют видео новой масштабной "бавовны" на территории страны-агрессорки РФ.
В России вспыхнул новый пожар — что известно
По словам местных жителей, огонь охватил электромеханический завод «ЕЛМАШ».
Согласно последним данным, площадь возгорания достигла 3000 квадратных метров.
В результате масштабного пожара никто из гражданских не пострадал. Все детали происшествия выясняются.
Буданов назвал главную цель ударов по территории РФ
По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, его команда создала специальный план, главная цель которого — уменьшение военного потенциала страны-агрессорки РФ.
По мнению Буданова, Украина должна показать населению РФ, что Путин больше не может защитить от их войны, которая пришла на территорию страны-агрессорки.
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