В российском Воронеже горит электромеханический завод — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском Воронеже горит электромеханический завод — видео

пожар в РФ
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Источник:  online.ua

Утром 22 апреля российские телеграмм-каналы публикуют видео новой масштабной "бавовны" на территории страны-агрессорки РФ.

В России вспыхнул новый пожар — что известно

По словам местных жителей, огонь охватил электромеханический завод «ЕЛМАШ».

Согласно последним данным, площадь возгорания достигла 3000 квадратных метров.

В результате масштабного пожара никто из гражданских не пострадал. Все детали происшествия выясняются.

Что важно понимать, "Воронежский электромеханический завод" производит редукторы, мотор-редукторы, колодочные тормоза, промышленные вентиляторы, а также специализируется на поставках электродвигателей.

Буданов назвал главную цель ударов по территории РФ

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, его команда создала специальный план, главная цель которого — уменьшение военного потенциала страны-агрессорки РФ.

Мы (Главное управление разведки МОУ — ред.) предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, такие как военная промышленность ... критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

По мнению Буданова, Украина должна показать населению РФ, что Путин больше не может защитить от их войны, которая пришла на территорию страны-агрессорки.

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