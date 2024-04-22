У Росії спалахнула нова пожежа — що відомо

За словами місцевих мешканців, вогонь охопив електромеханічний завод «ЄЛМАШ».

Згідно з останніми даними, площа займання сягнула 3000 квадратних метрів.

В результаті масштабної пожежі ніхто з цивільних не постраждав. Усі деталі події наразі з’ясовуються.

Що важливо розуміти, "Воронезький електромеханічний завод" виробляє редуктори, мотор-редуктори, колодкові гальма, промислові вентилятори, а також спеціалізується на поставках електродвигунів. Поширити

Буданов назвав головну ціль ударів по території РФ

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, його команда створила спеціальний план, головна мета якого — зменшення військового потенціалу країни-агресорки РФ.

Ми (Головне управління розвідки МОУ — ред.) запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

На переконання Буданова, Україна повинна показати населенню РФ, що Путін більше не може захистити від їх війни, яка прийшла на територію країни-агресорки.