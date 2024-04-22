У російському Воронежі палає електромеханічний завод — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У російському Воронежі палає електромеханічний завод — відео

пожежа в Росії
Джерело:  online.ua

Вранці 22 квітня російські телеграм-канали публікують відео нової масштабної “бавовни” на території країни-агресорки РФ.

У Росії спалахнула нова пожежа — що відомо

За словами місцевих мешканців, вогонь охопив електромеханічний завод «ЄЛМАШ».

Згідно з останніми даними, площа займання сягнула 3000 квадратних метрів.

В результаті масштабної пожежі ніхто з цивільних не постраждав. Усі деталі події наразі з’ясовуються.

Що важливо розуміти, "Воронезький електромеханічний завод" виробляє редуктори, мотор-редуктори, колодкові гальма, промислові вентилятори, а також спеціалізується на поставках електродвигунів.

Буданов назвав головну ціль ударів по території РФ

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, його команда створила спеціальний план, головна мета якого — зменшення військового потенціалу країни-агресорки РФ.

Ми (Головне управління розвідки МОУ — ред.) запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

На переконання Буданова, Україна повинна показати населенню РФ, що Путін більше не може захистити від їх війни, яка прийшла на територію країни-агресорки.

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