Вранці 22 квітня російські телеграм-канали публікують відео нової масштабної “бавовни” на території країни-агресорки РФ.
У Росії спалахнула нова пожежа — що відомо
За словами місцевих мешканців, вогонь охопив електромеханічний завод «ЄЛМАШ».
Згідно з останніми даними, площа займання сягнула 3000 квадратних метрів.
В результаті масштабної пожежі ніхто з цивільних не постраждав. Усі деталі події наразі з’ясовуються.
Буданов назвав головну ціль ударів по території РФ
За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, його команда створила спеціальний план, головна мета якого — зменшення військового потенціалу країни-агресорки РФ.
На переконання Буданова, Україна повинна показати населенню РФ, що Путін більше не може захистити від їх війни, яка прийшла на територію країни-агресорки.
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