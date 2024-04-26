ГУР знищило російський вертоліт Ка-32 на аеродромі в Москві — відео
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ГУР знищило російський вертоліт Ка-32 на аеродромі в Москві — відео

ГУР
Ка-32

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення російського гелікоптера Ка-32 вночі 26 квітня на аеродромі «Остафьєво» в Москві. 

Знищення російського Ка-32 на аеродромі у Москві

У ГУР повідомили, що у ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі «Остафьєво» Міністерства оборони РФ у Москві знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.

Як зазначає розвідка, аеродром належить МО РФ та експлуатується спільно з підприємством «Газпромавіа», що входить до структури ВАТ «Газпром».

Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії.

За даними Генштабу ЗСУ, РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 325 своїх гелікоптерів і 348 літаків

Операції ГУР на території РФ

17 квітня у ГУР повідомили, що в російській Самарі знищено гелікоптер Мі-8, яким окупанти перевозили зброю та особовий склад для війни в Україні.

17 квітня 2024 року на аеродромі "Кряж" у місті Самара знищено транспортний вертоліт Мі-8. Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу, — йшлося у повідомленні.

Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

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