Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення російського гелікоптера Ка-32 вночі 26 квітня на аеродромі «Остафьєво» в Москві.
Знищення російського Ка-32 на аеродромі у Москві
У ГУР повідомили, що у ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі «Остафьєво» Міністерства оборони РФ у Москві знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.
Як зазначає розвідка, аеродром належить МО РФ та експлуатується спільно з підприємством «Газпромавіа», що входить до структури ВАТ «Газпром».
За даними Генштабу ЗСУ, РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 325 своїх гелікоптерів і 348 літаків
Операції ГУР на території РФ
17 квітня у ГУР повідомили, що в російській Самарі знищено гелікоптер Мі-8, яким окупанти перевозили зброю та особовий склад для війни в Україні.
Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.
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