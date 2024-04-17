На аеродромі «Кряж» у російському місті Самара 17 квітня знищено транспортний вертоліт Мі-8.

В Росії знищили гелікоптер Мі-8

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про знищення вертольота.

Зазначається, що російські війська використовували вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу.

Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

Більше інформації про знищення гелікоптера у ГУР не повідомили.

На аеродромі в Джанкої лунали вибухи

У ніч на 17 квітня у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи і виникла пожежа.

РосЗМІ повідомляють про прильот по воєнному аеродрому балістикою (ATACMS) та ракетами Storm Shadow.