В Росії знищили гелікоптер Мі-8 на аеродромі "Кряж" у місті Самара — відео
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В Росії знищили гелікоптер Мі-8 на аеродромі "Кряж" у місті Самара — відео

ГУР
Мі-8

На аеродромі «Кряж» у російському місті Самара 17 квітня знищено транспортний вертоліт Мі-8.

В Росії знищили гелікоптер Мі-8

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про знищення вертольота.

Зазначається, що російські війська використовували вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу.

 Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

Більше інформації про знищення гелікоптера у ГУР не повідомили.

На аеродромі в Джанкої лунали вибухи

У ніч на 17 квітня у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи і виникла пожежа. 

РосЗМІ повідомляють про прильот по воєнному аеродрому балістикою (ATACMS) та ракетами Storm Shadow.

На аеродромі Джанкой дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВКС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї.

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