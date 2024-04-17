На аеродромі «Кряж» у російському місті Самара 17 квітня знищено транспортний вертоліт Мі-8.
В Росії знищили гелікоптер Мі-8
Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про знищення вертольота.
Зазначається, що російські війська використовували вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу.
Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.
Більше інформації про знищення гелікоптера у ГУР не повідомили.
На аеродромі в Джанкої лунали вибухи
У ніч на 17 квітня у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи і виникла пожежа.
РосЗМІ повідомляють про прильот по воєнному аеродрому балістикою (ATACMS) та ракетами Storm Shadow.
На аеродромі Джанкой дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВКС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї.
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