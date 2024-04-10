У Криму знищили російський вертоліт Ка-27
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У Криму знищили російський вертоліт Ка-27

Ка-27

У тимчасово окупованому Криму знищено російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

У Криму знищено вертоліт

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив про знищення російського вертольота в тимчасово окупованому Криму.

Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Речник ВМС ЗСУ

Що відомо про Ка-27

Ка-27 — радянський корабельний багатофункціональний вертоліт. Дослідний зразок гелікоптера «252» піднявся в повітря 8 серпня 1973 року.

Він призначений для для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу.

Здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні і берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.

Вартість такого вертольота — 1,5 млн доларів.

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