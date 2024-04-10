У Криму знищили російський вертоліт Ка-27

У тимчасово окупованому Криму знищено російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.
У Криму знищено вертоліт
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив про знищення російського вертольота в тимчасово окупованому Криму.
Що відомо про Ка-27
Ка-27 — радянський корабельний багатофункціональний вертоліт. Дослідний зразок гелікоптера «252» піднявся в повітря 8 серпня 1973 року.
Він призначений для для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу.
Здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні і берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.
Вартість такого вертольота — 1,5 млн доларів.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-