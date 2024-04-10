Во временно оккупированном Крыму уничтожен российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27.
В Крыму уничтожен вертолет
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил об уничтожении российского вертолета во временно оккупированном Крыму.
Что известно о Ка-27
Ка-27 — советский корабельный многофункциональный вертолет. Тестовый образец вертолета «252» поднялся в воздух 8 августа 1973 года.
Он предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях разного класса.
Способен выявлять современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.
Стоимость такого вертолета — 1,5 млн долларов.
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