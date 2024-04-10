В Крыму уничтожили российский вертолет Ка-27
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Проиcшествия
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В Крыму уничтожили российский вертолет Ка-27

Ка-27
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Во временно оккупированном Крыму уничтожен российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27.

В Крыму уничтожен вертолет

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил об уничтожении российского вертолета во временно оккупированном Крыму.

Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Спикер ВМС ВСУ

Что известно о Ка-27

Ка-27 — советский корабельный многофункциональный вертолет. Тестовый образец вертолета «252» поднялся в воздух 8 августа 1973 года.

Он предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях разного класса.

Способен выявлять современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

Стоимость такого вертолета — 1,5 млн долларов.

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