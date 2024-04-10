Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил об уничтожении российского вертолета во временно оккупированном Крыму.

Ка-27 — советский корабельный многофункциональный вертолет. Тестовый образец вертолета «252» поднялся в воздух 8 августа 1973 года.

Он предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях разного класса.

Способен выявлять современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.