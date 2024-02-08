ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Авдеевском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Авдеевском направлении

Александр Тарнавский
Ка-52
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Украинские войска сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Уничтожен российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил об уничтожении вражеского "Аллигатора" на Авдеевском направлении.

Воины одного из механизированных подразделений 7 февраля в операционной зоне ОСУВ Таврия уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен с ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении.

Александр Тарнавский

Александр Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия»

Тарнавский сообщил, что россияне сосредотачивают основные наступательные усилия на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года РФ потеряла 326 вертолетов с учетом этого Ка-52. Его приблизительная стоимость 16 млн долларов.

Обстановка в операционной зоне ОСУВ "Таврия"

По данным Тарнавского, за последние сутки РФ потеряла в операционной зоне ОСУВ "Таврия" 409 окупантов и 34 единицы военной техники, не считая БпЛА.

В частности, это 7 танков, 11 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 1 вертолет, 6 автомобилей и 5 единиц спецтехники.

Также украинские силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов и еще один важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 178 БпЛА разных типов.

За сутки российский агрессор нанес 56 авиаударов, провел 64 штурмовых действия и совершил 919 артобстрелов.

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