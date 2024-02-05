В Онежском озере РФ нашли обломки вертолета Ми-8 – видео

Вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС России, упал в озеро на севере Карелии с тремя членами экипажа на борту.
В РФ после падения нашли вертолет Ми-8
Как отметили в МЧС России, спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке уже обследовали акваторию Онежского озера в районе населенного пункта Деревянное Прионезского района.
К работам привлекли 33 единицы техники и более 140 человек. Среди них водолазы центра спасательных операций особого риска с допуском погружения до 60 м. Для работ под водой применят телеуправляемый аппарат "Фалькон", который может погружаться на глубину до 300 м.
В МЧС России добавили, что вертолетом Ми-8 руководил опытный экипаж с тысячами часов налета.
Во время аварии вертолета Ми-8 в Карелии погибли три сотрудника МЧС, — сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Авианциденты в России
В январе 2024 года в Брянской области, возле населенного пункта Севск, аварийно сел вертолет Ми-8.
В сентябре в Воронежской области разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Экипаж самолета якобы успел катапультироваться.
В тот же месяц в Волгоградской области разбился российский бомбардировщик Су-24 в ходе тренировочного полета. Судьба экипажа неизвестна.
В августе 2023 года в Челябинской области упал принадлежащий ФСБ вертолет Ми-8, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.
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