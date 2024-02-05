В Онежском озере РФ нашли обломки вертолета Ми-8 – видео

Вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС России, упал в озеро на севере Карелии с тремя членами экипажа на борту.

В РФ после падения нашли вертолет Ми-8

Обломки вертолета Ми-8 обнаружены в 11 км от берега. Глубина озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 м, — говорится в сообщении МЧС России.

Как отметили в МЧС России, спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке уже обследовали акваторию Онежского озера в районе населенного пункта Деревянное Прионезского района.

К работам привлекли 33 единицы техники и более 140 человек. Среди них водолазы центра спасательных операций особого риска с допуском погружения до 60 м. Для работ под водой применят телеуправляемый аппарат "Фалькон", который может погружаться на глубину до 300 м.

В МЧС России добавили, что вертолетом Ми-8 руководил опытный экипаж с тысячами часов налета.

За время работы в МЧС России экипаж неоднократно привлекался к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров, отметили в ведомстве. Поделиться

Во время аварии вертолета Ми-8 в Карелии погибли три сотрудника МЧС, — сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Авианциденты в России

В январе 2024 года в Брянской области, возле населенного пункта Севск, аварийно сел вертолет Ми-8.

В сентябре в Воронежской области разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Экипаж самолета якобы успел катапультироваться.

В тот же месяц в Волгоградской области разбился российский бомбардировщик Су-24 в ходе тренировочного полета. Судьба экипажа неизвестна.

В августе 2023 года в Челябинской области упал принадлежащий ФСБ вертолет Ми-8, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.