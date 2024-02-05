В Онезькому озері РФ знайшли уламки гелікоптера Мі-8 — відео

Гелікоптер Мі-8, що належить МНС Росії, впав в озеро на півночі Карелії з трьома членами екіпажу на борту.
У РФ після падіння знайшли гелікоптер Мі-8
Як зазначили в МНС Росії, рятувальники на снігоходах та суднах на повітряній подушці вже обстежили акваторію Онезького озера в районі населеного пункту Дерев'яне Пріонезького району.
До робіт залучили 33 одиниці техніки та понад 140 осіб. Серед них — водолази центру рятувальних операцій особливого ризику з допуском занурення до 60 м. Для робіт під водою застосують телекерований апарат "Фалькон", який може занурюватись на глибину до 300 м.
У МНС Росії додали, що гелікоптером Мі-8 керував досвідчений екіпаж із тисячами годин нальоту.
Під час аварії вертольота Мі-8 у Карелії загинули троє співробітників МНС, — повідомив глава регіону Артур Парфенчиков.
Авіанциденти у Росії
У січні 2024 у Брянській області, біля населеного пункту Севськ, аварійно сів гелікоптер Мі-8.
У вересні у Воронезькій області розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. Екіпаж літака нібито встиг катапультуватися.
Того ж місяця у Волгоградській області розбився російський бомбардувальник Су-24 під час тренувального польоту. Доля екіпажу невідома.
У серпні 2023 року у Челябінській області впав вертоліт Мі-8, який належав ФСБ, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей.
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