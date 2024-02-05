В Онезькому озері РФ знайшли уламки гелікоптера Мі-8 — відео

Гелікоптер Мі-8, що належить МНС Росії, впав в озеро на півночі Карелії з трьома членами екіпажу на борту.

У РФ після падіння знайшли гелікоптер Мі-8

Уламки гелікоптера Мі-8 виявлені за 11 км від берега. Глибина озера в місці виявлення становить від 40 до 50 м, — йдеться у повідомленні МНС Росії.

Як зазначили в МНС Росії, рятувальники на снігоходах та суднах на повітряній подушці вже обстежили акваторію Онезького озера в районі населеного пункту Дерев'яне Пріонезького району.

До робіт залучили 33 одиниці техніки та понад 140 осіб. Серед них — водолази центру рятувальних операцій особливого ризику з допуском занурення до 60 м. Для робіт під водою застосують телекерований апарат "Фалькон", який може занурюватись на глибину до 300 м.

У МНС Росії додали, що гелікоптером Мі-8 керував досвідчений екіпаж із тисячами годин нальоту.

За час роботи в МНС Росії екіпаж неодноразово залучався до пошуку та порятунку людей у лісових масивах та водній акваторії, гасіння природних та техногенних пожеж, — наголосили у відомстві. Поширити

Під час аварії вертольота Мі-8 у Карелії загинули троє співробітників МНС, — повідомив глава регіону Артур Парфенчиков.

Авіанциденти у Росії

У січні 2024 у Брянській області, біля населеного пункту Севськ, аварійно сів гелікоптер Мі-8.

У вересні у Воронезькій області розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. Екіпаж літака нібито встиг катапультуватися.

Того ж місяця у Волгоградській області розбився російський бомбардувальник Су-24 під час тренувального польоту. Доля екіпажу невідома.

У серпні 2023 року у Челябінській області впав вертоліт Мі-8, який належав ФСБ, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей.