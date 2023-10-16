Війська РФ за добу втратили 860 військових, літак і гелікоптер

За минулу добу російські війська втратили 860 окупантів, 44 артилерійські системи, літак і гелікоптер.
Які втрати у РФ за добу
Генштаб повідомляє, що від початку повномасштабного вторгнення РФ вже загинули 288 630 окупантів. З них 860 за минулу добу.
З техніки окупанти втратили:
танків ‒ 4965 (+17) од,
бойових броньованих машин ‒ 9385 (+23) од,
артилерійських систем – 6910 (+44) од,
РСЗВ – 814 (+1) од,
засоби ППО ‒ 547 (+0) од,
літаків – 318 (+1) од,
гелікоптерів – 317 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11),
крилаті ракети ‒ 1531 (+0),
кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 9271 (+22) од,
спеціальна техніка ‒ 981 (+5).
Ситуація на передовій
За минулу добу відбулося 70 бойових зіткнень.
ЗСУ відбили штурми росіян поблизу Авдіївки, Керамік, Степового, Тоненького, Северного.
Понад 15 атак відбито біля Марʼїнки.
У районі Роботиного на Запоріжжі ЗСУ відбили 4 спроби росіян повернути втрачені позиції.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-