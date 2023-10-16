Війська РФ за добу втратили 860 військових, літак і гелікоптер
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ за добу втратили 860 військових, літак і гелікоптер

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

За минулу добу російські війська втратили 860 окупантів, 44 артилерійські системи, літак і гелікоптер.

Які втрати у РФ за добу

Генштаб повідомляє, що від початку повномасштабного вторгнення РФ вже загинули 288 630 окупантів. З них 860 за минулу добу.

З техніки окупанти втратили:

  • танків ‒ 4965 (+17) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 9385 (+23) од,

  • артилерійських систем – 6910 (+44) од,

  • РСЗВ – 814 (+1) од,

  • засоби ППО ‒ 547 (+0) од,

  • літаків – 318 (+1) од,

  • гелікоптерів – 317 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11),

  • крилаті ракети ‒ 1531 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9271 (+22) од,

  • спеціальна техніка ‒ 981 (+5).

Ситуація на передовій

За минулу добу відбулося 70 бойових зіткнень.

ЗСУ відбили штурми росіян поблизу Авдіївки, Керамік, Степового, Тоненького, Северного.

Понад 15 атак відбито біля Марʼїнки.

У районі Роботиного на Запоріжжі ЗСУ відбили 4 спроби росіян повернути втрачені позиції.

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