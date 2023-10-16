Войска РФ за сутки потеряли 860 военных, самолет и вертолет

За минувшие сутки российские войска потеряли 860 оккупантов, 44 артиллерийские системы, самолет и вертолет.
Какие потери у РФ за сутки
Генштаб сообщает, что с начала полномасштабного вторжения РФ уже погибли 288 630 оккупантов. Из них 860 за минувшие сутки.
Из техники оккупанты потеряли:
танков ‒ 4965 (+17) ед,
боевых бронированных машин ‒ 9385 (+23) ед,
артиллерийских систем – 6910 (+44) ед,
РСЗО – 814 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 547 (+0) ед,
самолетов – 318 (+1) ед,
вертолетов – 317 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5280 (+11),
крылатые ракеты ‒ 1531 (+0),
корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9271 (+22) ед,
специальная техника – 981 (+5).
Ситуация на передовой
За минувшие сутки произошло 70 боевых столкновений.
ВСУ отразили штурмы россиян вблизи Авдеевки, Керамик, Степного, Тоненького, Северного.
Более 15 атак отбиты возле Марьинки.
В районе Роботиного в Запорожье ВСУ отразили 4 попытки россиян вернуть утраченные позиции.
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