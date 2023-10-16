Войска РФ за сутки потеряли 860 военных, самолет и вертолет
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ за сутки потеряли 860 военных, самолет и вертолет

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За минувшие сутки российские войска потеряли 860 оккупантов, 44 артиллерийские системы, самолет и вертолет.

Какие потери у РФ за сутки

Генштаб сообщает, что с начала полномасштабного вторжения РФ уже погибли 288 630 оккупантов. Из них 860 за минувшие сутки.

Из техники оккупанты потеряли:

  • танков ‒ 4965 (+17) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 9385 (+23) ед,

  • артиллерийских систем – 6910 (+44) ед,

  • РСЗО – 814 (+1) ед,

  • средства ПВО ‒ 547 (+0) ед,

  • самолетов – 318 (+1) ед,

  • вертолетов – 317 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5280 (+11),

  • крылатые ракеты ‒ 1531 (+0),

  • корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 9271 (+22) ед,

  • специальная техника – 981 (+5).

Ситуация на передовой

За минувшие сутки произошло 70 боевых столкновений.

ВСУ отразили штурмы россиян вблизи Авдеевки, Керамик, Степного, Тоненького, Северного.

Более 15 атак отбиты возле Марьинки.

В районе Роботиного в Запорожье ВСУ отразили 4 попытки россиян вернуть утраченные позиции.

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