Скільки робочих гелікоптерів Ка-52 має Росія на озброєнні — дані експертів

Росія має на озброєнні ще щонайменше 25 робочих бойових гелікоптерів Ка-52 "Алігатор". Ці вертольоти досі становлять загрозу для української армії.

Скільки робочих гелікоптерів Ка-52 має Росія на озброєнні

Аналітик проаналізував супутникові знімки російських аеродромів, де базуються вертольоти Ка-52. За даними експерта, Росія має ще мінімум 25 "Алігаторів".

Також на супутникових знімках помітно, що деякі Ка-52 були виведені з ладу або пошкоджені.

За різними оцінками, до початку повномасштабного вторгнення РФ мала від 140 до 160 бойових гелікоптерів "Алігатор". Ще декілька одиниць були випущені після 23 лютого 2023 року.

При цьому українські військові зазначають, що Ка-52 досі залишаються великою загрозою. Ці гелікоптери здійснюють розвідку місцевості та координацію авіації. Вертоліт здатен вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Amid the ongoing debate about the number of operational Ka-52 helicopters on the frontlines, I've analyzed and compiled imagery of bases used for helicopter operations by the Russians. The findings are summarized in this 🧵Thread:



1/ pic.twitter.com/FV0F1tcf3W — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 17, 2023

У РФ загорівся вертоліт Мі-8

Вертоліт розбився в селі Тюнгур. За словами очевидців, він зачепився за лінію електропередач, упав і спалахнув.

Відомо, що політ здійснювала авіакомпанія "АлтайАвіа", у гелікоптері перебували туристи. Точна кількість постраждалих уточнюється, на місце їдуть екстрені служби.