Сколько рабочих вертолетов Ка-52 имеет Россия на вооружении — данные экспертов

Россия имеет на вооружении еще не менее 25 рабочих боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Эти вертолеты до сих пор представляют угрозу украинской армии.

Сколько рабочих вертолетов Ка-52 имеет Россия на вооружении

Аналитик проанализировал спутниковые снимки российских аэродромов, где базируются вертолеты Ка-52. По данным эксперта, у России еще минимум 25 "Аллигаторов".

Также на спутниковых снимках заметно, что некоторые Ка-52 были выведены из строя или повреждены.

По разным оценкам, к началу полномасштабного вторжения РФ имела от 140 до 160 боевых вертолетов "Аллигатор". Еще несколько единиц было выпущено после 23 февраля 2023 года.

При этом украинские военные отмечают, что Ка-52 по-прежнему остаются большой угрозой. Эти вертолеты осуществляют разведку местности и координацию авиации. Вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Amid the ongoing debate about the number of operational Ka-52 helicopters on the frontlines, I've analyzed and compiled imagery of bases used for helicopter operations by the Russians. The findings are summarized in this 🧵Thread:



1/ pic.twitter.com/FV0F1tcf3W — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 17, 2023

В РФ загорелся вертолет Ми-8

Вертолет разбился в деревне Тюнгур. По словам очевидцев, он зацепился за линию электропередач, упал и загорелся.

Известно, что полет совершала авиакомпания "АлтайАвиа", в вертолете находились туристы. Точное количество пострадавших уточняется, на место отправляются экстренные службы.