Сколько рабочих вертолетов Ка-52 имеет Россия на вооружении — данные экспертов

Россия имеет на вооружении еще не менее 25 рабочих боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Эти вертолеты до сих пор представляют угрозу украинской армии.
Сколько рабочих вертолетов Ка-52 имеет Россия на вооружении
Аналитик проанализировал спутниковые снимки российских аэродромов, где базируются вертолеты Ка-52. По данным эксперта, у России еще минимум 25 "Аллигаторов".
Также на спутниковых снимках заметно, что некоторые Ка-52 были выведены из строя или повреждены.
По разным оценкам, к началу полномасштабного вторжения РФ имела от 140 до 160 боевых вертолетов "Аллигатор". Еще несколько единиц было выпущено после 23 февраля 2023 года.
При этом украинские военные отмечают, что Ка-52 по-прежнему остаются большой угрозой. Эти вертолеты осуществляют разведку местности и координацию авиации. Вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.
В РФ загорелся вертолет Ми-8
Вертолет разбился в деревне Тюнгур. По словам очевидцев, он зацепился за линию электропередач, упал и загорелся.
Известно, что полет совершала авиакомпания "АлтайАвиа", в вертолете находились туристы. Точное количество пострадавших уточняется, на место отправляются экстренные службы.
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