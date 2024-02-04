Гелікоптер Мі-8 Міністерства надзвичайних ситуацій РФ зник над озером у Карелії на північному заході Росії. На борту було троє членів екіпажу.

У Росії зник гелікоптер Мі-8

У МНС Росії повідомили під час тренувального польоту над Онезьким озером перестав виходити на зв'язок гелікоптер Мі-8 Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС Росії.

Росіяни вже організували пошуково-рятувальні роботи у районі села Дерев'яне. До місця направили угруповання рятувальників на судні на повітряній подушці та снігоходах.

Також там заявили, що напоготові літак Ан-26 Аеронавігаційної служби із рятувальниками на борту.

Як повідомили пропагандистському ресурсу ТАСС в оперативних службах, аварійний маяк зниклого в Карелії вертольота Мі-8 не спрацьовує.

Авіанциденти у Росії

У січні 2024 у Брянській області, біля населеного пункту Севськ, аварійно сів гелікоптер Мі-8.

У вересні у Воронезькій області розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. Екіпаж літака нібито встиг катапультуватися.

Того ж місяця у Волгоградській області розбився російський бомбардувальник Су-24 під час тренувального польоту. Доля екіпажу невідома.

У серпні 2023 року у Челябінській області впав вертоліт Мі-8, який належав ФСБ, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей.