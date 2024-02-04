Вертолет Ми-8 Министерства чрезвычайных ситуаций РФ исчез над озером в Карелии на северо-западе России. На борту находились трое членов экипажа.

В России исчез вертолет Ми-8

В МЧС России сообщили во время тренировочного полета над Онежским озером перестал выходить на связь вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Россияне уже организовали поисково-спасательные работы в районе села Деревянное. К месту направили группировку спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах.

Также там заявили, что на поготове самолет Ан-26 Аэронавигационной службы со спасателями на борту.

Как сообщили пропагандистскому ресурсу ТАСС в оперативных службах, аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не срабатывает.

Авианциденты в России

В январе 2024 года в Брянской области, возле населенного пункта Севск, аварийно сел вертолет Ми-8.

В сентябре в Воронежской области разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Экипаж самолета якобы успел катапультироваться.

В тот же месяц в Волгоградской области разбился российский бомбардировщик Су-24 во время тренировочного полета. Судьба экипажа неизвестна.

В августе 2023 года в Челябинской области упал принадлежащий ФСБ вертолет Ми-8, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.